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Dünya

Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine Zelenskiy'den ilk yorum: İttifak bölgede güvenliğin tek etkili garantisi

Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy konuya ilişkin açıklamada bulundu. Finlandiya’yı NATO’ya üye olmasından dolayı tebrik eden Zelenskiy, “Rus saldırganlığı karşısında ittifak, bölgede güvenliğin tek etkili garantisi haline geldi.” ifadesini kullandı.

18:07 . 4/04/2023 Salı
AA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus saldırganlığı karşısında NATO’nun bölgede güvenliğin tek etkili garantisi haline geldiğini belirtti.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından, Finlandiya’nın NATO’ya katılımıyla ilgili açıklama yaptı. Finlandiya’yı NATO’ya üye olmasından dolayı tebrik eden Zelenskiy, “Rus saldırganlığı karşısında ittifak, bölgede güvenliğin tek etkili garantisi haline geldi.” ifadesini kullandı.

Zelenskiy, NATO’nun 11-12 Temmuz'da toplanacak Vilnius Zirvesi'nin Ukrayna’yı Avrupa-Atlantik hedefine yaklaştıracağından umutlu olduğunu dile getirdi.



#finlandiya
#NATO
#üyelik
#Volodimir Zelenskiy
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