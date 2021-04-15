Firari FETÖ'cüden itiraf: Örgüt mensupları ABD ordusuna sızıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) içinde bulunduğu maddi yolsuzluk ve ahlaki bunalımlar tabanda her geçen gün daha fazla gündem konusu olurken firari FETÖ'cü İhsan Yılmaz, örgütün sözde üst düzey bir yöneticisini kaynak gösterdiği bir mülakatta, "Amerika’da askeriyeye adam sokma ünitesi kurmuşlar" itirafında bulundu.

Sözde üst düzey örgüt yöneticisinden itiraf

Türkiye'den firar ettikten sonra Avustralya'nın Deakin Üniversitesinde akademik hayatına devam eden Yılmaz, ilk defa 2017'de haberi olduğu ABD ordusuna sızmaya yönelik "hususi hizmet" yapılanması iddiasını 2019'da ABD'den gelen üst düzey bir örgüt yöneticisinin doğruladığını anlattığı görüntülü röportajda, şunları söyledi:

"Charter School üzerinden Amerikan ordusuna adam sokuyorlar"

"İki yıl kadar önce Amerika’dan bir ziyaretçim geldi. Dedim ki, bunlar ne kadar manyak, Charter School üzerinden Amerikan ordusuna adam sokuyorlar. Türkiye’de bu işi yapmaya alışmışlar, Amerika’ya gitmişler orada da bu işi devam ettiriyorlar. Sivil birisi 20 yıldır Amerika’da ama bakıyorsunuz, Türkiye’de Adil Öksüz ne iş yaptıysa onu yapmış. Hatta Amerika’ya gittikten sonra bile Adil Öksüz gibi eski talebeleri üzerinden o işleri yapmaya devam etmiş."

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Sözleşmeli okullar üzerinden adam yerleştirme

FETÖ'nün ABD ordusuna 30'a yakın eyalette işlettiği sözleşmeli okullar üzerinden adam yerleştirme çabalarını ilk defa örgütün ABD'deki illegal yapılanmasını araştıran Amsterdam Hukuk Bürosu'nun raporunda okuduğunu belirten Yılmaz, ismini vermediği örgüt yetkilisinin bu bilgiyi doğrulayan sözlerini duyunca şok geçirdiğini ve örgütle tamamen bağlarını koparma kararı aldığını söyledi.

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