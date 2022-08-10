Dünya Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

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