Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklerimize taciz atışı yapan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklerimize taciz atışı yapan toplam 4 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Operasyonlarımız hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklerimize taciz atışı yapan toplam 4 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/mWtVZxIqHF — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 18, 2020

GÜNDEM Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi