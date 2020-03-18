Dünya Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklerimize taciz atışı yapan 4 terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklerimize taciz atışı yapan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklerimize taciz atışı yapan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklerimize taciz atışı yapan PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütüne yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütüne yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklerimize taciz atışı yapan toplam 4 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Operasyonlarımız hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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