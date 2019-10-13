Dünya Fıratın doğusunda terör örgütü köşeye sıkıştı Teröristbaşı Karayılan koalisyon güçlerine hava sahasını Türkiyeye kapatın diye yalvardı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Fırat'ın doğusunda terör örgütü köşeye sıkıştı: Teröristbaşı Karayılan koalisyon güçlerine 'hava sahasını Türkiye'ye kapatın' diye yalvardı

TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun ilerleyişi, terör örgütünü köşeye sıkıştırırken, terörist elebaşı Murat Karayılan, koalisyon ülkelerine "Hava sahasını kapatın" çağrısı yaptı.

Haber Merkezi DHA Yeni Şafak
Barış Pınarı Harekatı'nda köşeye sıkışan PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'dan koalisyon güçlerine çağrı.
Barış Pınarı Harekatı'nda köşeye sıkışan PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'dan koalisyon güçlerine çağrı.

Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı 5'inci gününde başarıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın verilerine göre etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 olarak açıklandı. Resulayn'da kontrol sağlanırken, Tel Abyad'da kırsaldaki köyler tek tek teröristlerden temizleniyor. Teröristlerin sivil halkın arasına karıştığı ve güneye doğru kaçtığı belirtilirken, çok sayıda teslim olan örgüt üyesi olduğu da bildirildi.

PKK ELEBAŞI KARAYILAN'DAN KOALİSYON GÜÇLERİNE HAVA SAHASI ÇAĞRISI

TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun ilerleyişi, terör örgütünü köşeye sıkıştırırken, terörist elebaşı Murat Karayılan, koalisyon ülkelerine "Hava sahasını kapatın" çağrısı yaptı.

  • Örgüte yakın sosyal medya hesaplarında paylaşılan mesajında terörist Karayılan, "Şimdi bu koalisyon güçleri açıklamalarında bu işgale karşı olduklarını belirtmekteler. Eğer gerçekten de bu işgale karşılarsa o zaman Kuzey-Doğu Suriye hava sahasını Türk devletine kapatsınlar. Bunu yapmazlarsa, bu güçler samimi değildir, iki yüzlüdür" dedi. Terörist Karayılan’ın açıklamalarından örgütün kara propagandalarla Barış Pınarı Harekatı’nda hava sahasının kapatılmasını amaçladığı da ortaya çıktı.

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