Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Floydu öldüren zanlı polisin ilk davası görüldü 1 milyon 250 bin dolar kefalet
AMERİKA

Floyd'u öldüren zanlı polisin ilk davası görüldü: 1 milyon 250 bin dolar kefalet

Floyd'u öldüren zanlı polisin ilk davası görüldü: 1 milyon 250 bin dolar kefalet

ABD’de George Floyd'un boğazına dizini koyarak ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin'in yargılanmasına başlandı. Video konferans yöntemi ile hakim karşısına çıkan eski polis için mahkeme, şartlı salıverilmesi durumunda bir milyon, şartsız salıverilmesi durumunda ise bir milyon 250 bin dolar kefalet ücreti belirledi.

Haber Merkezi DHA
ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polisin ilk duruşması yapıldı.
ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polisin ilk duruşması yapıldı.

ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde George Floyd'u gözaltına alırken boynuna dizini basarak ölümüne sebep olmakla suçlanan eski polis memuru hakim karşısına çıktı. New York’tan Houston’a, Washington DC’den Chicago ülke genelinde protestolar düzenlenirken milyonlar duruşmayı bekledi.

İkinci dereceden cinayet suçuyla ilk kez hakim karşısına çıkan Derek Chauvin turuncu elbise içinde kelepçeli olarak video bağlantısıyla duruşmaya katıldı. 44 yaşındaki Derek Chauvin, Hennepin İlçesi Hakimi Jeannice M. Reading’e 11 dakikalık duruşma boyunca neredeyse hiçbir şey söylemedi.

DHA
ABD’de George Floyd'un boğazına dizini koyarak ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin'in yargılanmasına başlandı.

DAVA 29 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Chauvin'in davasının görülmesine 29 Haziran'da devam edilecek. Floyd'un ölümü sırasında polis memurunun yanında bulunan diğer polisler de suç ortaklığı ve yardım suçlamalarından tutuklanmıştı.

  • Her birine 750 bin dolarlık kefalet konan ve Hennepin County Bölgesi hapisahanesinde tutulan 3 polisin duruşmasına yine 29 Haziran'da devam edilecek.

FLOYD İÇİN ÜÇÜNCÜ KEZ ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

North Carolina'dan bu sabah Teksas’ın Houston şehrine getirilen Floyd'un cenazesi, Fountain of Praise Kilisesi'nde 6 saat boyunca ziyarete açıldı. Floyd için düzenlenen cenaze törenlerinde yoğun dikkat çekerken törenlerin ilki, perşembe günü, öldürüldüğü Minneapolis kentinde, ikincisi cumartesi günü doğum yeri olan North Carolina eyaletinde düzenlenmişti.

Koronavirüsten salgınından dolayı cenazenin bulunduğu kilisenin dışında uzun kuyruklar oluştu. Sosyal mesafe kuralı gereği, 15'er kişilik gruplar halinde içeri alındılar ve ziyaret 10 dakika kuralıyla ziyaretçi kabul edildi.

George Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'teki polis departmanı kapatılacak
DÜNYA
George Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'teki polis departmanı kapatılacak

CENAZE YARIN DEFNEDİLECEK

  • George Floyd'un cenazesi, yarın aileye özel yapılacak merasimin ardından, memleketi Houston’daki Memorial Gardens Mezarlığı'nda, annesi Larcenia Floyd'un yanına defnedilecek. Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden, Floyd'un yarın Houston'da yapılacak cenaze törenine güvenlik sebebiyle katılamayacağını açıklarken bugün ailesine taziye ziyaretinde bulunacak.

ABD yanıyor: George Floyd’un ölümünün ardından tansiyon iyice yükseldi
FOTOĞRAF 12
Title
ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 46 yaşındaki George Floyd adlı siyahi vatandaşın polis tarafından öldürülmesinin yankıları sürüyor.
Title
Eyalette tansiyon yükselmeye devam ederken, kalabalık bir grup 3. bölgedeki Minneapolis Polis Merkezi’nde toplanarak binaya saldırdı.
Title
Minnesota Valisi Tim Walz ise şiddet olaylarının ardından Twitter’dan yaptığı açıklamada, Herkesin güvenliği için lütfen bölgeyi terk edin. İtfaiyecilerin ve sağlık görevlilerinin olay yerine ulaşmasına izin verin. Acınızı halka açık bir gösteriye katılarak eyleme dönüştürmeyi planlıyorsanız lütfen kendi sağlığınızı ve çevrenizdeki insanların sağlığını korumak için bunu barışçıl ve güvenli bir şekilde yapın ifadelerini kullandı.
Title
Kentte polis ile protestocular çatışmaya devam ederken, diğer yandan dükkanlar yağmalanmaya başladı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
ABD yanıyor: George Floyd’un ölümünün ardından tansiyon iyice yükseldi
ABD'nin Minneapolis kentinde polisin gözaltına almaya çalışırken öldürdüğü George Floyd'un ardından başlayan protestolar şiddet eylemlerine dönüştü. Minneapolis kentinde bazı yapılar ateşe verilirken Minnesota valisi Tim Walz "Durum tehikeli boyutlara ulaştı" ifadelerini kullandı. Protestocular marketleri yağmalamaya başlarken, bir dükkana girmeye çalışan kişi ise dükkan sahibi tarafından vuruldu.

George Floyd'un kızı Gianna: Babam dünyayı değiştirdi
OYNAT 01:17
George Floyd'un kızı Gianna: Babam dünyayı değiştirdi
ABD'de yaşanan George Floyd cinayetinin yankıları sürerken sokaklar adeta savaş alanına döndü. Irkçılık karşıtı gösterilere devam ederken George Floyd'un kızı Gianna 'Babam dünyayı değiştirdi' dedi. Mahkemede konuşurken gözyaşlarını tutamayan anne Floyd ise “Kızım ve George için buradayım. Çünkü onun için adalet istiyorum' ifadelerini kullandı.

George Floyd ilk kurban değil: ABD'de polis işkencesi yıllardır sürüyor
OYNAT 00:58
George Floyd ilk kurban değil: ABD'de polis işkencesi yıllardır sürüyor
ABD'de George Floyd'un ölümüyle başlayan protestolar devam ediyor. George Floyd'un ölümü ne yazık ki ne ilk ne de son. George Floyd'dan önce ABD'de birçok siyahi vatandaş suçsuz oldukları halde polis tarafından şiddet kullanılarak öldürüldü.


Abone Ol Google News
Aboneliklerdeimza şartı kalkıyor

Aboneliklerde
imza şartı kalkıyor

​Kredi kartlarındaki uygulamanın kapsamı genişliyor.
Yağmacılar fırsat kolluyor

Yağmacılar fırsat kolluyor

ABD'de eczanesi yağmalanan Türk neler yaşadığını anlattı.
7 ile deprem desteği

7 ile deprem desteği

Bir ay içerisinde 3 büyük deprem meydana gelmişti.
22 ilde dev operasyon

22 ilde dev operasyon

Hava Kuvvetlerine sızan FETÖ'cülere operasyon
İşte cinayetin bedeli

İşte cinayetin bedeli

Floyd'u öldüren polisin ilk davası görüldü, kefalet bedeli belli oldu.
Ayasofya açılacak

Ayasofya açılacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Danıştay kararının gereğini yaparız.

Türkiye'ye geliyorlar

Türkiye'ye geliyorlar

​Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi.
Ayakta cami bırakmadılar

Ayakta cami bırakmadılar

​Yunanistan camileri ya kiliseye ya da sinema salonuna çevirdi.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Müze<br>kararı şaibeli

Müze
kararı şaibeli

​Atatürk'ün imzasının sahte olduğu iddia ediliyor.
Avrupa'da ırkçı<br>atalara isyan

Avrupa'da ırkçı
atalara isyan

Avrupa'daki Floyd protestolarında eylemciler heykelleri yıktı ve yaktı.
Türkkan'ın çiftliği

Türkkan'ın çiftliği

İYİ Partili isme ait alanın 28 dönümü kaçak yapı çıktı.
Libya'ya<br>insani harekat

Libya'ya
insani harekat

​Yardımlarda öncelik elektrik ve su olacak.
Doğu Türkistan<br>mücadelesi BM'de

Doğu Türkistan
mücadelesi BM'de

​İlk defa uluslararası düzeyde bir eyleme geçildi.
Poliklinik<br>hizmetleri başlıyor

Poliklinik
hizmetleri başlıyor

​Sağlık Bakanlığı koronavirüsle mücadeleye yönelik yeni tedbirleri duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.