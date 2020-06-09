Floyd'u öldüren zanlı polisin ilk davası görüldü: 1 milyon 250 bin dolar kefalet Floyd'u öldüren zanlı polisin ilk davası görüldü: 1 milyon 250 bin dolar kefalet ABD’de George Floyd'un boğazına dizini koyarak ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin'in yargılanmasına başlandı. Video konferans yöntemi ile hakim karşısına çıkan eski polis için mahkeme, şartlı salıverilmesi durumunda bir milyon, şartsız salıverilmesi durumunda ise bir milyon 250 bin dolar kefalet ücreti belirledi.

Haber Merkezi 09 Haziran 2020, 07:19 Son Güncelleme: 09 Haziran 2020, 07:29 DHA