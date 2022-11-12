Frankurt’taki Türk polise mobbing: Bir bayramda, beni cami önüne gönderip araçları çektirmemi istediler

Almanya’nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Bad Homburg’da şehir polisi olarak çalışan Türk kökenli kadın S.B., iş yerinde kendisine mobbing uygulandığı, cinsel tacizde bulunulduğu ve çalışma arkadaşlarınca gerek kendisi gerekse çevredekiler hakkında ırkçı söylemlerde bulunulduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. 15 Mart 2021’de şehir polisi olarak işe başlayan S.B., çalıştığı yerde daha öncede bir Türk’ün mobbing nedeniyle işten ayrılmış olduğunu söyledi. S.B., “Gün geçtikçe bana mobbing uygulamaya başladılar, sağlığım olumsuz yönde etkilendi.” ifadelerini kullandı. Cinsel içerikli hakarette bulunan çalışma arkadaşlarının tutumunu işçi temsilcisine anlattığını söyleyen S.B, “Bir bayramda, beni cami önüne gönderip araçları çektirmemi istediler. Bu tür işlere de beni sürdüler. Zaman zaman görev esnasında Müslümanlar aleyhinde ırkçı söylemlerde bulunuyorlardı.” dedi. Bir zaman sonra şiddetli baş ve mide ağrısı yaşayan polis, önce rapor verildi daha sonra psikologa yönlendirilen S.B.’nin Frankurt İş Mahkemesinde bugün ilk davası görülecek.

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GÜNDEM İBB'de mobing skandalı