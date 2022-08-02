İBB'de mobing skandalı

HAK-İŞ Konfederasyonu İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Boğaziçi Yönetim AŞ'de işçilere sendikal baskı yapıldığını öne sürdü.

Bakırköy'deki Boğaziçi Yönetim AŞ'nin önünde basın açıklamasında bulunan İluk, İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim AŞ'de HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş olarak yeni dönem örgütlenme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Boğaziçi Yönetim AŞ, İstanbul Güvenlik AŞ ve Ağaç AŞ'de Hizmet-İş Sendikasının örgütlülüğünün yüzde 60'ın üzerinde olduğunu ifade eden İluk, yeni dönemde de yetkinin Hizmet-İş Sendikasında olacağını belirterek, "Ancak iş kolunda faaliyet gösteren bazı malum sendikalar, üyelerimizin iradelerini hiçe sayarak, işverenden almış oldukları destekle işverenin adını kullanarak, bulundukları makamın yetkiyle insanların üzerinde baskılar oluşturarak etkilemeye ve kandırmaya çalışıyorlar." dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye yönetiminin, işçilerin sendikal tercihlerine karışılmaması ve herhangi bir baskı uygulanmaması yönünde iradesi olduğuna değinen İluk, "Buna rağmen bazı sözde sendikalar, amir, yönetici, müdür ve şeflerin isimlerini kullanarak işçiye rağmen örgütlenmeye çalışmaktadır. Bu düpedüz işçilerin demokratik, özgür iradesini hiçe sayma, hakkını gaspa yöneliktir. Yalanlarla örgütlenmeye çalışan sözde sendikaları şiddetle kınıyoruz. Emekçilerin birlik ve beraberliğini bölmeye çalışan sözde sendikalar, iş barışını ve huzurunu bozmaktadır." ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Yönetim AŞ yetkililerine seslenen Mustafa İluk, özgür, anayasal ve demokratik hakkın, işçilerin kendi tercihlerine bırakılmasını talep etti.

Uzun yıllar İBB'de örgütlü ve onurlu bir şekilde mücadelesini devam ettiren Hizmet-İş'in, emekçilerin yanında olduğunu belirten İluk, işçileri arayıp zorla başka bir sendikaya üye yapmaya çalışan 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

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FOTOĞRAF 10 Çevre denetleme görevi yürüten Çevre 1 isimli tekneyi kendisine 'makam aracı' olarak tahsis eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun \"İhtiyacımız var\" diyerek çevre kirliliğinin denetlenmesi amacıyla yeni bir tekne siparişi daha verdiği ortaya çıktı. SABAH'ın haberine göre, İBB iştiraki İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSTAÇ), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çevre 1 teknesini işe gidip gelmek amacıyla kullanmaya başlamasının ardından çevre kirliliğini denetleme görevinde kullanılmak üzere yeni tekne talebinde bulundu. İBB Başkanı İmamoğlu, kendi makam aracına dönüştürdüğü Çevre 1'i asli görevine iade etmek yerine bu teknenin yapacağı işi yürütecek başka bir teknenin yapılmasını isteyerek İSTAÇ'ın talebine onay verdi. 3 AYDA YENİ TEKNE<br>Çevre 1'in görevi dışında kullanımı nedeniyle Marmara Denizi'nin kontrol ve temizliğinde aksaklıklar yaşanırken, siparişi verilen Çevre 3 adlı teknenin yapımı ise 3 ayda tamamlandı. Çevre kontrol teknesinin Berke Marine Gemi Yapım şirketi tarafından üretildiği ifade edildi. Marmara Denizi'nde çalışarak gemilerin atık kontrollerini yapacak olan Çevre 3'ün, makam aracı olarak tahsis edilen Çevre 1 ile aynı özellikleri taşıması dikkat çekti. Deneme seyirlerine çıkan Çevre 3'ün, yakın zamanda İSTAÇ bünyesinde hizmet vereceği belirtildi. TEKNEYE 10 MİLYON 577 BİN LİRA KİRA ÖDEMİŞ<br><br>Çevre 1 teknesi için her ay kamu bütçesinden kira ücreti verildi. İmamoğlu'nun her gün işe gidip gelmek için kullandığı Çevre 1 teknesini aylık 377 bin 783 liraya kiraladığı ortaya çıktı. Göreve geldiğinden bu yana 256 kez Çevre 1 teknesini kullanan İmamoğlu'nun toplam 10 milyon 577 bin lira kira ödediği bildirildi. BİR GÜNLÜK YAKIT MALİYETİ 12 BİN 600 LİRA<br>Denizleri korumakla görevli olan Çevre 1 teknesi, Beylikdüzü-Yenikapı arasında mekik dokumaya başladı. İmamoğlu'nu evden işe götürmek için toplam 256 kez sefer yapan Çevre 1, günlük 700 litre yakıt harcadı. Yani İmamoğlu'nun Çevre 1 teknesiyle işe gitmek için yaptığı seyahatlerde; günlük yakıt maliyeti 12 bin 600 lira, toplamda ise 1 milyon 612 bin 800 liraya ulaştı. İBB KAYNAKLARINI KENDİ ŞAHSI İÇİN KULLANIYOR<br>AK Parti Kağıthane İBB Meclis Üyesi Erdem Kertişçi ise şu ifadeleri kullandı; Sürekli \"İETT'ye para lazım, masraflarımız arttı\" derken kamu malını kendi şahsı için kullanabiliyor. Normalde o araçlar çevre temizliği için kullanılması gerekirken, beyefendi kendi evinden gelmek, gezmek ve balıkçıya gitmek için, trafiği kullanmayıp deniz yoluyla gitmeye çalışıyor. Bu kamu vicdanını zedeleyen bir durum. Bir İmamoğlu skandalı daha İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan skandal üstüne skandal Çevre denetleme görevi yürüten Çevre 1 isimli tekneyi kendisine 'makam aracı' olarak tahsis eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tekneyi iade etmek yerine "İhtiyacımız var" diyerek çevre kirliliğinin denetlenmesi amacıyla yeni bir tekne siparişi daha verdiği ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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