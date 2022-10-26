Dünya Irkçı teklif Fazla doğum yapan Filistinlilere ceza verelim
ORTADOĞU

Irkçı teklif: Fazla doğum yapan Filistinlilere ceza verelim

Filistinlilere yönelik uyguladığı zulmün ve insanlık dışı uygulamaların dozajını her geçen gün artıran İsrail’de, Gideon Sahar isimli bir doktordan skandal bir teklif geldi. Beerşeba’da Soroka Hastanesi Göğüs ve Kalp Cerrahisi Bölüm Direktörü olan Sahar, Filistinli annelerin doğurganlık oranını azaltmak için tedbir alınması gerektiğini belirtti ve 5’ten fazla çocuk doğuran anneye para cezası uygulanması gerektiğini savundu.

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Irkçı teklif: Fazla doğum yapan Filistinlilere ceza verelim
Doktor Gideon Sahar, Filistinli annelerin doğurganlık oranını azaltmak için tedbir alınması gerektiğini belirtti

Filistinlilere yönelik uyguladığı zulmün ve insanlık dışı uygulamaların dozajını her geçen gün artıran İsrail’de, Gideon Sahar isimli bir doktordan skandal bir teklif geldi. Beerşeba’da Soroka Hastanesi Göğüs ve Kalp Cerrahisi Bölüm Direktörü olan Sahar, Filistinli annelerin doğurganlık oranını azaltmak için tedbir alınması gerektiğini belirtti ve 5’ten fazla çocuk doğuran anneye para cezası uygulanması gerektiğini savundu. Filistinli Arap annelerin doğurganlık oranının İsrail için bir tehdit oluşturduğunu belirten Irkçı Sahar’a sağlık personellerinden tepki yağdı. 150’den fazla sağlık personeli, ırkçı doktorun görevden alınması için dilekçe hazırladı.

Öte yandan işgalci İsrail güçleri, Batı Şeria’da bulunan Nablus ve Ramallah’ta bir köyde katliam gibi saldırı gerçekleştirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı saldırıda 5 Filistinlinin şehit olduğunu ve 19 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakanlık, Nablus kentinde 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 3’ünün durumu kritik olmak üzere 19 kişinin yaralandığını belirtti. Ramallah yakınlarındaki Nebi Saleh köyünde de bir Filistinli, İsrail askeri tarafından vurularak öldürüldü. Filistin, İsrail’in Nablus’taki saldırısını savaş suçu olarak nitelendirdi.

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