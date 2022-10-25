Dünya İşgalci İsrail güçleri Batı Şeriada beş Filistinliyi katletti
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İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria’da beş Filistinliyi katletti

İsrail güçlerinin Batı Şeria’da bulunan Nablus’ta düzenlediği baskınlarda 5 Filistinli hayatını kaybetti, 20’den fazla sivil yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria’da beş Filistinliyi katletti
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İsrail güçleri, Batı Şeria’da bulunan Nablus’ta birkaç mahalleye ve Ramallah’ın kuzeyindeki bir kasabaya baskınlar düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 kişinin Nablus’ta, 1 kişinin de Ramallah’taki baskınlarda açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Filistin resmi televizyonundan verilen bilgiye göre Nablus’ta İsrail askerlerinin olduğunun anlaşılmasının ardından İsrail güçleri ve Filistinli siviller arasında karşılıklı ateş açıldığı belirtildi.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı açıklamada, Abbas’ın Nablus’ta Filistin halkına yönelik saldırıları durdurmak için acil temaslar kurduğunu söyledi.

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