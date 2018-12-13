Dünya Fransa alarmda
AVRUPA

Fransa alarmda

Sarı Yelekliler protestolarıyla mücadele etmeye çalışan Fransa, önceki akşam Strazburg’da yaşanan saldırıyla sarsıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransız emniyet güçleri saldırganı henüz yakalayamadı.
Fransız emniyet güçleri saldırganı henüz yakalayamadı.

Bas-Rhin Valiliği, saldırganın kaçmayı başardığı olayda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, saldırı sonrası terörle mücadele eylem planının “acil saldırı uyarısı” seviyesine yükseltildiğini duyurdu. Sınırların ve tüm Noel pazarlarındaki kontrollerin sıkılaştırılacağını ifade eden Castaner, 350 polis ve jandarmanın saldırganı bulmak için arama çalışmaları yürüttüğünü aktardı. Fransız polisi, şüphelinin kimliğini “Fiş S” olarak bilinen Strazburg doğumlu 29 yaşındaki Chekatt Cherif olarak açıkladı. Yetkililer ayrıca saldırganın “terör eylemi şüphelisi” olarak önceden güvenlik güçlerince bilindiğini kaydetti. Fransız basını ise, saldırı ile bağlantılı 4 kişinin gözaltına aldığını duyurdu. Fransız emniyet güçleri saldırganı henüz yakalayamadı.

/**/
14 bin kişilik ordu hazırlayın

14 bin kişilik ordu hazırlayın

​TSK, 3 gün önce Özgür Suriye Ordusu idarecilerine talimat verdi.
MİT hedefte

MİT hedefte

​Sözde gazetecilik merkezi 'Correctiv' MİT'i hedef aldı.
Münbiç biterseRakka yolu açılır

Münbiç biterseRakka yolu açılır

​Rakka, Türkiye'nin harekatını bekliyor.
Türkiye UzayAjansı kuruldu

Türkiye UzayAjansı kuruldu
Trump'ın hedefiÇin istihbaratı

Trump'ın hedefiÇin istihbaratı

​ABD, Çin'e topyekun savaş ilanı.
Cinayettenveliaht sorumlu

Cinayettenveliaht sorumlu

​ABD'den sürpriz Kaşıkçı açıklaması.
May güven tazeledi

May güven tazeledi

Brexit oylaması öncesi İngiltere'de önemli viraj dönüldü.
Uyuyana para veriyorlar

Uyuyana para veriyorlar

Japon şirket strese karşı ilginç bir yol buldu.

Ankara beyaza büründü

Ankara beyaza büründü

Kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkili oldu.

Terör koridoruyerle bir edilecek

Terör koridoruyerle bir edilecek

​Bakan Akar, Fırat'ın doğusuna ilişkin net mesaj verdi.
Yerelde 3T formülü

Yerelde 3T formülü

​AK Parti'de yerel seçim manifestosu Erdoğan'a sunuldu.
Bıraktığı yerden devam ediyor

Bıraktığı yerden devam ediyor

Takımı kaybetti ama Cengiz yine attı.
İttifakta anlaştılar

İttifakta anlaştılar

Kılıçdaroğlu ile Akşener bir araya geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.