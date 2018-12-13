Fransa alarmda

Bas-Rhin Valiliği, saldırganın kaçmayı başardığı olayda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, saldırı sonrası terörle mücadele eylem planının “acil saldırı uyarısı” seviyesine yükseltildiğini duyurdu. Sınırların ve tüm Noel pazarlarındaki kontrollerin sıkılaştırılacağını ifade eden Castaner, 350 polis ve jandarmanın saldırganı bulmak için arama çalışmaları yürüttüğünü aktardı. Fransız polisi, şüphelinin kimliğini “Fiş S” olarak bilinen Strazburg doğumlu 29 yaşındaki Chekatt Cherif olarak açıkladı. Yetkililer ayrıca saldırganın “terör eylemi şüphelisi” olarak önceden güvenlik güçlerince bilindiğini kaydetti. Fransız basını ise, saldırı ile bağlantılı 4 kişinin gözaltına aldığını duyurdu. Fransız emniyet güçleri saldırganı henüz yakalayamadı.