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Dünya

Fransa Belarus'taki vatandaşlarına 'ülkeyi derhal terkedin' çağrısı yaptı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Belarus'taki vatandaşlarına ülkeyi bir an önce terk etmeleri çağrısı yaptı. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile Belarus arasındaki hava sahasının uçuşlara kapatılması nedeniyle vatandaşlardan seyahat etmemeleri istendi.

10:38 . 14/02/2023 Salı
AA
Fransa Dışişleri Bakanlığı

Fransa Dışişleri Bakanlığı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Belarus'taki vatandaşlarına ülkeyi bir an önce terk etmeleri çağrısı yaptı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile Belarus arasındaki hava sahasının uçuşlara kapatılması nedeniyle vatandaşlardan seyahat etmemeleri istendi.


Açıklamada, Litvanya ve Letonya arasındaki sınırların açık olacağı ifade edildi.


Seyahat edenler için Polonya'ya geçişlerde 13 Şubat'tan itibaren sadece Terespol güzergahının açık olduğu kaydedilen açıklamada, Belarus'taki Fransız vatandaşlarına, Litvanya, Polonya veya Letonya ile sınır geçiş noktaları üzerinden kara yoluyla "ülkeyi derhal terk etmeleri" çağrısı yapıldı.


#AB
#Belarus
#Rusya
#Fransa
20 dakika önce
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Fransa Belarus'taki vatandaşlarına 'ülkeyi derhal terkedin' çağrısı yaptı
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