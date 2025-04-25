Fransa Cumhurbaşkanı Macron: 'ABD'nin öfkesi yalnızca Başkan Putin'e yönelmeli'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, temaslarda bulunmak üzere Madagaskar'a geldi. Ziyareti sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'nin önerdiği ve Avrupa'nın desteklediği "ateşkes" anlaşmasını engelleyen tek kişi olduğunu belirtti.

Macron, "Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bu teklife ‘evet' dedi. Eğer Başkan Putin de ‘evet' derse, silahlar yarın susar, hayatlar kurtulur. ABD'nin öfkesi yalnızca bir kişiye, Başkan Putin'e yönelmeli" ifadelerini kullandı.