Bu durum üzerine doların değer kaybı hızlandı. Dolar endeksi, 98 bandına kadar gerileyerek üç yılın en düşük seviyesine indi. Bitcoin (BTC) , yüzde 3'e yakın artışla 87 bin 500 doların üzerine çıktı. Böylece Bitcoin yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesini gördü. BTC, 9 Nisan'daki 75 bin dolarlık 2025 yılı dip seviyesinden bu yana yüzde 16 değer kazandı. Buna rağmen 109 bin 500 dolarlık zirve seviyesinin yüzde 20 altında işlem görüyor.