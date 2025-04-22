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Bitcoin'e Trump dopingi: Yükselişe geçti

Bitcoin'e Trump dopingi: Yükselişe geçti

15:3622/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Kripto para piyasası son durum
Kripto para piyasası son durum

Kripto para piyasaları, ABD Başkanı Trump'ın Fed başkanı Powell'ı eleştirileri sonrası yükselişe geçti. Bitcoin, 87 bin 500 doların üzerine çıktı. Peki Ethereum ne kadar kaç dolar oldu?

Kripto para piyasaları yeni haftaya pozitif başladı. ABD Başkanı Donald Trump ile Amerikan Merkez Bankası (Fed) arasındaki gerilim dolara güç kaybettirdi, riskli varlıklarda alımlar hızlandı.

Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ı faiz oranlarını düşürmek için yeterince hızlı hareket etmediği gerekçesiyle eleştirdi. Eleştiriden bir gün sonra Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Trump'ın Powell'ı görevden alma seçeneğini değerlendirdiğini söyledi.

Bitcoin ne kadar kaç dolar?

Bu durum üzerine doların değer kaybı hızlandı. Dolar endeksi, 98 bandına kadar gerileyerek üç yılın en düşük seviyesine indi. Bitcoin (BTC) , yüzde 3'e yakın artışla 87 bin 500 doların üzerine çıktı. Böylece Bitcoin yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesini gördü. BTC, 9 Nisan'daki 75 bin dolarlık 2025 yılı dip seviyesinden bu yana yüzde 16 değer kazandı. Buna rağmen 109 bin 500 dolarlık zirve seviyesinin yüzde 20 altında işlem görüyor.

Ethereum ne kadar, düştü mü çıktı mı?

Piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum ise yüzde 3,75 değer kazanarak bin 646 dolara yükseldi.

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