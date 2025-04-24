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Trump yine dava edildi: 12 eyalet karşı çıktı

Trump yine dava edildi: 12 eyalet karşı çıktı

10:3124/04/2025, Perşembe
DHA
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ABD'de 12 eyalet, eski Başkan Donald Trump döneminde uygulamaya konulan yüksek gümrük vergilerinin durdurulması için mahkemeye başvurdu.

Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, New Mexico, New York, Oregon ve Vermont eyaletleri, söz konusu uygulamanın iptali için New York’taki ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nde dava açtı.


Eyaletler, verdikleri dilekçede Trump yönetiminin gümrük vergilerini “hukuka aykırı” şekilde devreye aldığını belirtti. Uygulamanın Amerikan ekonomisinde ciddi zararlara yol açtığını vurgulayan eyalet yetkilileri, bu vergilerin halk üzerinde dolaylı bir vergi yükü oluşturduğunu ve anayasal düzene aykırı olduğunu savundu.



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