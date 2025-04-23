Trump yönetiminden sürpriz sınır dışı kararları: ABD vatandaşlarına bile gönderildi

Teksas’ın Austin kentinde yaşayan göçmenlik avukatı Hubert Montoya, ABD İç Güvenlik Bakanlığı’ndan aldığı sınır dışı bildirimi karşısında önce şaşkınlık yaşadı. Montoya, "ABD vatandaşıyım, gelen e-posta bana şaka gibi geldi" dedi.





Benzer şekilde, Connecticut doğumlu bir diğer avukat Timothy Brenner de 11 Nisan’da gelen bildirimde ülkeyi terk etmesi gerektiğinin yazılı olduğunu açıkladı. Brenner, "Göçmenlik avukatlarına özel bir liste yapıp hedef aldıklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.





900 bin kişilik sistem sessizce iptal edildi

CBP One uygulaması, Biden döneminde 2023 yılından itibaren Meksika sınırından ABD’ye yasal yollardan giriş yapmak isteyen göçmenlerin kullandığı bir çevrim içi randevu sistemiydi. Bu sistemle yaklaşık 936 bin kişi ülkeye giriş yaptı. Ancak Trump yönetimi, görevinin ilk gününde yeni başvuruları askıya aldı ve mart sonu itibarıyla mevcut kullanıcıların bazılarına da sınır dışı bildirimleri göndermeye başladı.





Söz konusu e-postalarda bazı kişilere ülkeyi hemen terk etmeleri, bazılarına ise yedi gün süre tanındığı belirtildi. Bildirimlerin, sistemde ABD vatandaşlarının iletişim bilgilerini veren bazı göçmenlerin danışmanlarına da yanlışlıkla gönderildiği açıklandı.





"Göçmenler için korku ve kaos ortamı yaratılıyor"

İnsan hakları savunucuları ve hukukçular, gönderilen bildirimlerin sistematik bir bilgi eksikliği ve karmaşa yarattığını, bunun da kasıtlı olabileceğini belirtiyor. Justice Action Center’dan Hillary Li, “Kaç kişiye gönderildiğini bilmiyoruz, bu da sorunun kendisi. Hukukçular bile ne yapacaklarını şaşırmış durumda” dedi.





Bazı sınır dışı kararları mahkeme tarafından durduruldu

Trump yönetimi aynı zamanda, Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela’dan ABD’ye sponsor aracılığıyla gelen ve geçici koruma altında olan 500 binden fazla kişiye de benzer bildirimler gönderdi. Ancak Massachusetts’teki bir federal yargıç, bu kişilerin sınır dışı edilmesini geçici olarak durdurdu.





Florida’da yaşayan ve Trump’ın seçilmesini sevinçle karşılayan 48 yaşındaki Nikaragualı Maria ise aldığı bildirimin kendisini derinden sarstığını belirtti. İsmini gizli tutan Maria, “Bildirim bomba gibi üzerime düştü. Beni felç etti” dedi. Temizlik işlerinde çalışarak geçimini sağlamaya devam edeceğini ve sığınma başvurusu yapacağını ifade etti.





Trump yönetimi süreci bireysel olarak değerlendirecek