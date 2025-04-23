"Depremler, doğrudan yer kabuğundaki doğal süreçlerin çok büyük jeolojik kuvvetlerin sonucudur. Yüksek Frekanslı Etkin Kutup Işıkları Araştırma Programı (HAARP) ise yüksek frekanslı radyo dalgaları kullanarak iyonosferi incelemek amacıyla kurulmuş bir araştırma programıdır. Dolayısıyla mevcut bilimsel veriler ve bilim dünyasının genel görüşü, bir gemi veya HAARP sisteminin depremlere neden olacak kadar büyük bir enerji üretmesinin mümkün olmadığı yönündedir."