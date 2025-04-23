İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin ABD gemisinden ve HAARP sistemi ile tetiklendiği iddiaları sosyal medyada yer aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'İstanbul'daki depreme ABD gemisi neden oldu' iddiasını yalanladı.
DMM'den yapılan açıklamada, sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflarla ilgili ortaya atılan "Depreme Boğaz'daki ABD gemisi neden oldu" ve "HAARP sistemi ile deprem tetiklendi" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Açıklamada, "İddiaya konu fotoğraflar, Amerika Birleşik Devletleri Donanması'ndaki Arleigh Burke sınıfı USS Nitze gemisine aittir ve fotoğrafların 2023 yılında kaydedildiği tespit edilmiştir. Bahse konu gemi, yakın bir zamanda da denizlerimizde bir faaliyet icra etmemiştir. 'Gemi veya HAARP sistemiyle bir depremin tetiklenebilmesi' yönündeki iddiaların bilimsel bir karşılığı bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
'Depreme neden olacak kadar enerji üretmesi mümkün değil'
Depremlerin, yer kabuğundaki fay hatlarında zamanla biriken enerjinin aniden açığa çıkmasıyla meydana geldiği anlatılan açıklamada, fayın belli bir noktasında artan gerilimin, fayın iki tarafındaki blokları harekete geçirecek düzeye ulaşması halinde kırılmanın meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.
Biriken enerjinin serbest kalarak sismik dalgalar şeklinde yayıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
Açıklamada, dayanağı bulunmayan asılsız komplo teorilerine itibar edilmemesi istendi.