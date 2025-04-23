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İstanbul'daki depremi ABD gemisi HAARP sistemi mi tetikledi? İletişim Başkanlığından net yanıt

İstanbul'daki depremi ABD gemisi HAARP sistemi mi tetikledi? İletişim Başkanlığından net yanıt

23:3423/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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DMM, "İstanbul'daki depreme ABD gemisi neden oldu" iddiasını yalanladı
DMM, "İstanbul'daki depreme ABD gemisi neden oldu" iddiasını yalanladı

İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin ABD gemisinden ve HAARP sistemi ile tetiklendiği iddiaları sosyal medyada yer aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'İstanbul'daki depreme ABD gemisi neden oldu' iddiasını yalanladı.

DMM'den yapılan açıklamada, sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflarla ilgili ortaya atılan "Depreme Boğaz'daki ABD gemisi neden oldu" ve "HAARP sistemi ile deprem tetiklendi" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.


Açıklamada, "İddiaya konu fotoğraflar, Amerika Birleşik Devletleri Donanması'ndaki Arleigh Burke sınıfı USS Nitze gemisine aittir ve fotoğrafların 2023 yılında kaydedildiği tespit edilmiştir. Bahse konu gemi, yakın bir zamanda da denizlerimizde bir faaliyet icra etmemiştir. 'Gemi veya HAARP sistemiyle bir depremin tetiklenebilmesi' yönündeki iddiaların bilimsel bir karşılığı bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.


'Depreme neden olacak kadar enerji üretmesi mümkün değil'


Depremlerin, yer kabuğundaki fay hatlarında zamanla biriken enerjinin aniden açığa çıkmasıyla meydana geldiği anlatılan açıklamada, fayın belli bir noktasında artan gerilimin, fayın iki tarafındaki blokları harekete geçirecek düzeye ulaşması halinde kırılmanın meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.


Biriken enerjinin serbest kalarak sismik dalgalar şeklinde yayıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:


"Depremler, doğrudan yer kabuğundaki doğal süreçlerin çok büyük jeolojik kuvvetlerin sonucudur. Yüksek Frekanslı Etkin Kutup Işıkları Araştırma Programı (HAARP) ise yüksek frekanslı radyo dalgaları kullanarak iyonosferi incelemek amacıyla kurulmuş bir araştırma programıdır. Dolayısıyla mevcut bilimsel veriler ve bilim dünyasının genel görüşü, bir gemi veya HAARP sisteminin depremlere neden olacak kadar büyük bir enerji üretmesinin mümkün olmadığı yönündedir."

Açıklamada, dayanağı bulunmayan asılsız komplo teorilerine itibar edilmemesi istendi.

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