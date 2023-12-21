Fransa Cumhurbaşkanı Macron ağız değiştirdi: Yasa dışı Yahudi yerleşimcileri cezalandırmanın zamanı geldi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun ardından terör devleti İsrail'e Batılı ülkeler arka çıktı.
Bu ülkelerin başında gelen isim ise Fransa oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerek İsrail'e giderek, gerekse yaptığı açıklamalarla terör devletine olan desteğini her fırsatta yineledi.
Ancak Macron yaptığı son açıklama ile söylem değiştirdi. Macron, Gazze'de ateşkes konusunda çalışılması ve Batı Şeria'da barışı tehdit eden yasa dışı Yahudi yerleşimcileri cezalandırmanın zamanının geldiğini söyledi.
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