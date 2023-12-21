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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ağız değiştirdi: Yasa dışı Yahudi yerleşimcileri cezalandırmanın zamanı geldi

Aksa Tufanı'nın başladığı günden bu yana terör devleti İsrail'e olan desteğini her fırsatta dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ağız değiştirdi. Macron yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes konusunda çalışılması ve Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimcileri cezalandırmanın zamanının geldiğini söyledi.

23:01 - 21/12/2023 Thursday
Güncelleme: 23:29 - 21/12/2023 Thursday
AA
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun ardından terör devleti İsrail'e Batılı ülkeler arka çıktı.

Bu ülkelerin başında gelen isim ise Fransa oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerek İsrail'e giderek, gerekse yaptığı açıklamalarla terör devletine olan desteğini her fırsatta yineledi.

Ancak Macron yaptığı son açıklama ile söylem değiştirdi. Macron, Gazze'de ateşkes konusunda çalışılması ve Batı Şeria'da barışı tehdit eden yasa dışı Yahudi yerleşimcileri cezalandırmanın zamanının geldiğini söyledi.

Ayrıntılar Geliyor...



#Emmanuel Macron
#fransa
#gazze
#israil
#Yahudi Yerleşimciler
43 minutes ago
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