Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macron Erdoğanla Libya ve Suriye konusundaki ortak çıkarlarımızı görüştük
AVRUPA

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Erdoğan'la Libya ve Suriye konusundaki ortak çıkarlarımızı görüştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Zirvesi'nde yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Libya ile Suriye'de birlikte çalışmaya yönelik ortak amaç ortaya koyduk" dedi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Erdoğanla Libya ve Suriye konusundaki ortak çıkarlarımızı görüştük
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya ve Suriye'yi görüştüklerini söyledi.

Sputnik'in haberine göre Macron, görüşmeye ilişkin "Erdoğan'a NATO müttefiklerinin ortak stratejileri netleştirmesi gerektiğini tekrar belirttim. Erdoğan ile görüşme, İslam bağlamında meseleleri açıklığa kavuşturmayla sonuçlandı ve Libya ile Suriye'de birlikte çalışmaya yönelik ortak amaç ortaya koyduk" dedi.

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