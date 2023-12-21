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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron İsrail'in avukatlığını üstlendi: O fikrin yerleşmesine izin vermeyeceğiz

Konuk olduğu France 5 kanalında Gazze'ye yönelik saldırıları ele alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İsrail'in avukatlığını üstlendi. Macron, İsrail saldırılarının Gazze'yi yerle bir etme veya ayrım gözetmeden sivil halkı hedef almak anlamına geldiği fikrinin yerleşmesine izin veremeyeceklerini söyledi.

07:26 - 21/12/2023 الخميس
AA
Emmanuel Macron
Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuk olduğu France 5 kanalında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele aldı.


İsrail saldırılarının "Gazze'yi yıkmak veya ayrım gözetmeden sivil halka saldırmak anlamına geldiği" fikrinin yerleşmesine izin veremeyeceklerini belirten Macron, sivil halkın korunmasına yönelik ve Gazze'de daha sonra ateşkesi beraberinde getirecek bir "insani ara" talebini yeniledi.

"(İsrailliler, Gazze'ye yönelik) Bu yanıtı durdurmalı çünkü uygun değil, çünkü tüm hayatlar eş değerdir ve biz onları savunuyoruz." diyen Macron, ülkesinin bölgedeki duruma ilişkin sergilediği tutumun "tutarlı ve adil" olduğunu, hiçbir tarafı sevindirmediğini dile getirdi.


Macron, Fransa'nın tutumunun ülkesinin diplomasi tarihine, değerlerine ve çıkarlarına uygun olduğunu söyledi.


Fransa Cumhurbaşkanı, bölgede sivillerin ölmesinden ötürü duyduğu üzüntüyü ifade etti.




#Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
#gazze
#israil
#yıkmak
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