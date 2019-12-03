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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye büyük bir ülke

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkisinin sorulması üzerine, "Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu düşünüyorum. Türk halkına derin saygım var" yanıtını verdi. Terör örgütleri konusunda çelişkili ifadelerine devam eden Macron, terör örgütü YPG'nin DEAŞ ile mücadele ettiğini "Türk topraklarının güvenliği konusunda endişeliyiz. Ancak DEAŞ ile kimin mücadele ettiğini unutmak istemiyoruz" ifadeleriyle iddia etti.

Haber Merkezi AA
Emmanuel Macron
Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye konusunda tüm belirsizliklerin ortadan kalkmadığını, önceliğin DEAŞ ve terör ile mücadele olduğu konusunda bir iradenin bulunduğunu bildirdi.

AA
Macron, Johnson, Erdoğan ve Merkel

Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Londra'da gerçekleştirdiği Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası basına açıklamalarda bulundu.

"(Suriye konusunda) Tüm belirsizlikler ortadan kalkmadı. Önceliğin DEAŞ ve terör ile mücadele olduğu konusunda bir irade var. Bu benim için önemli." diyen Macron, mülteciler konusunda iş birliğinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Macron, Suriye krizinin sona ermesi için çalışmaların sürmesi gerektiği konusunda liderler arasında bir fikir birliği olduğunun altını çizdi. Zirvede Libya konusunu da görüştüklerini vurgulayan Macron, bu hususta Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) çıkarlarını da önemsediğini dile getirdi. Emmanuel Macron, "Bu toplantıdan Suriye konusunda söylediğim 3 husustaki fikir birliğini akılda tutuyorum." dedi.

"Türkiye büyük bir ülke"

  • Erdoğan ile ilişkisinin sorulması üzerine, Macron, "Onunla birebir görüşme fırsatım oldu. Herkese saygım var. Biri hakkında saygısızlık yaptığımı duymadınız. Herkes kendi sorumluluğunu alır. Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu düşünüyorum. Türk halkına derin saygım var." yanıtını verdi.

"YPG anlaşmazlığı kalkmadı"

Türkiye ile üzerinde anlaşılmayan konuların bulunduğunu aktaran Macron, bu toplantının Suriye konusunda ilerleme kaydedilmesine neden olduğunu vurguladı. Macron, YPG konusunda Türkiye ile anlaşmazlığın bulunduğunu belirterek, "PKK hususunda bir belirsizlik yok. Fransa, (PKK'lıları) terörist olarak kabul ediyor, kınıyor ve yargılıyor." ifadesini kullandı. YPG'lilere işaret eden Macron, "Tamamen terörist olarak kabul edemeyiz. (Cumhurbaşkanı Erdoğan) buna katılmıyor. Bu anlaşmazlık bugün kalkmadı." açıklamasında bulundu.

Macron, "Türk topraklarının güvenliği konusunda endişeliyiz. Ancak DEAŞ ile kimin mücadele ettiğini unutmak istemiyoruz." diye konuştu.

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