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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Hollanda Başbakanı Rutte İsrail’e gidiyor

İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin bu hafta İsrail’i ziyaret edeceği bildirildi.

09:40 . 23/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Hollanda Başbakanı Mark Rutte - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Hollanda Başbakanı Mark Rutte - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 7 Ekim’den bu yana sürerken, dünya liderlerin İsrail’e destek ziyaretleri devam ediyor.

İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda görüştüğü aktarıldı.

Açıklamada, Netanyahu’nun tüm görüşmelerde İsrail’in "Hamas’ın askeri ve idari yeteneklerini ortadan kaldırmaya kararlı olduğunu" ve "İsrail’in Hamas’a karşı zaferinin tüm dünya için bir zafer olacağını" söylediği belirtildi.

Rutte bugün ziyaret edecek

Rutte’nin Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Rutte’nin bugün İsrail’i ziyaret edeceği ve Netanyahu ile bir araya geleceğini aktarılarak, Rutte’nin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de bir araya geleceği ifade edildi.

Elysee Sarayı ise henüz Macron’un ziyaretine ilişkin açıklama yapmazken, İsrail’i basını, Macron’un da bugün veya yarın İsrail’i ziyaret etmesinin beklendiğini aktardı.



#İsrail
#Fransa
#Hollanda
#Emmanuel Macron
#Mark Rutte
#Binyamin Netanyahu
#Filistin
#Gazze
#Mahmud Abbas
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