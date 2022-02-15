Dünya Fransa Dışişleri Bakanı Rusyanın Ukraynaya saldırması için tüm unsurlar oluştu
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Fransa Dışişleri Bakanı: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması için tüm unsurlar oluştu

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı düzenlemesi için tüm unsurların oluştuğunu belirtti. Le Drian, Ukrayna'nın egemenliğinin veya toprak bütünlüğünün Rusya'nın saldırısıyla sorgulanması halinde Moskova'ya yaptırım uygulanacağını kaydetti.

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Haber Merkezi AA
Fransa Dışişleri Bakanı: Rusyanın Ukraynaya saldırması için tüm unsurlar oluştu
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian,

Le Drian, France 5 kanalında yaptığı açıklamada, Ukrayna-Rusya krizinde gerilimin arttığını, bu gerilimin acil şekilde düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sahip olmasını engellemek istediğini ifade eden Le Drian, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı düzenlemesi için tüm unsurların oluştuğunu belirtti.

Le Drian, Ukrayna'nın egemenliğinin veya toprak bütünlüğünün Rusya'nın saldırısıyla sorgulanması halinde Moskova'ya yaptırım uygulanacağı kaydetti.

Ukrayna'yı finansal olarak destekleyeceklerini ancak asker göndermeyi düşünmediklerini ifade eden Le Drian, Putin'in aldığı "riskleri" bilmesi için "caydırıcı önlemler" alacaklarını söyledi.

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