Fransa Erdoğan'ın Afrika ziyaretinden rahatsız: Türkiye tam bir güç politikası sergiliyor

Başkent Luanda'da resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angolalı mevkidaşı Joao Manuel Gonçalves Lourenço ile ortak açıklama yaptı. Fransız basınından Le Monde gazetesi, Ankara'dan kıtaya üst düzey ziyareti, "Erdoğan, Afrika'daki nüfuzunu genişletmek istiyor" başlığıyla okurlarına duyurdu.

Haberde, Afrika kıtasına yönelik ziyaretlerin güvenlik bileşeni içerdiği kaydedilerek, "Recep Tayyip Erdoğan, Afrika kıtasına dönüyor." denildi.

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"Zirveye iki ay kala gerçekleştirildi"

"Kıtayla ortaklık Türkiye için stratejik" diyen Erdoğan'ın Afrika ziyaretlerinin, aralık ayında İstanbul'da yapılacak üçüncü Türkiye-Afrika Zirvesi'ne iki ay kala gerçekleştiğine dikkat çekildi. Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Orta Doğu program yöneticisi Dorothee Schmid'in, "Türkiye, bugün yumuşak güç (ticaret, İslam kültürü ve STK'lar) ve sert gücün (silah satışı) birleştiği tam güç politikası sergiliyor." şeklindeki görüşüne yer verildi.

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İkili ticaret hacminde hedef 500 milyon dolar

İki ülke arasında ekonomik alanda iş birliğine dikkat çeken gazete, Ankara'nın ticaret hacminde hedefinin 176 milyondan 500 milyon dolara çıkmak olduğunu yazdı. Türk Hava Yolları, 13 Ekim itibarıyla Angola’ya doğrudan uçuşlara başladı. Haberde, söz konusu uçuşun bu hedefe katkı sağlayacağı belirtildi.

Angola'nın ardından Togo ve Nijerya

Erdoğan, Afrika turu kapsamında Angola'nın ardından Togo ve Nijerya'yı ziyaret edecek. Bu arada İstanbul'da düzenlenecek Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi, 17-18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.