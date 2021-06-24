Dünya Fransa kötüye giden ekonomisini kurtarmak için ABden 39,4 milyar avro borç alıyor
AVRUPA

Fransa kötüye giden ekonomisini kurtarmak için AB’den 39,4 milyar avro borç alıyor

Fransa kötüye giden ekonomisini canlandırmak için AB'den yardım alacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Elysee Sarayı’nda yaptığı basın toplantısında, plan dahilinde AB’den 2026’ya kadar 39,4 milyar avro borç alınacağını aktardı.

Haber Merkezi AA
Fransa kötüye giden ekonomisini kurtarmak için AB’den 39,4 milyar avro borç alıyor
Leyen ve Macron.

Fransa’nın ekonomisini canlandırmak için 39,4 milyar avrosunu Avrupa Birliği'nden (AB) alacağı borçla karşılayacağı kurtarma planını, AB Komisyonu onayladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Elysee Sarayı’nda yaptığı basın toplantısında, plan dahilinde AB’den 2026’ya kadar 39,4 milyar avro borç alınacağını aktardı.

İLK KISIM TEMMUZ'DA ALINACAK

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de Komisyonun Fransa ekonomisini kurtarma planını onayladığını belirterek planın Fransız ekonomisinin çevreci ve dijital dönüşümünü güvence altına alacağını söyledi.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, AB borcunun ilk kısmının temmuzda 5 milyar avro olarak alınacağını ifade etti.

Fransız hükümeti, 39,4 milyar doları AB’den doğrudan alınacak yardımla finanse edilecek toplam 100 milyar avroluk ekonomi kurtarma planı hazırlamıştı.

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