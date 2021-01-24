Fransa Rusya'da göstericilerin gözaltına alınmasını değerlendirdi: Hukuk devletine kabul edilemez saldırı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, France Inter, France Info ve Le Monde'un ortak yayınında yaptığı açıklamada, Rusya genelinde dün yapılan eylemlerinin başarısının "etkileyici" olduğunu belirtti.

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"Otoriter sapma"

Gösterilerde eylemcilerin kolektif şekilde gözaltına alınmasını "otoriter sapma" ve hukuk devletine kabul edilemez saldırı" olarak niteleyen Le Drian, bunun endişe verici olduğunu söyledi. Le Drian, Navalnıy'ın zehirlendiği olayın açıklığa kavuşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Navalnıy'ın, Rusya'da üretilen zehirle zehirlendiğini ifade eden Le Drian, bu konuda uluslararası soruşturma açılması serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

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"Joe Biden farklı bir Avrupa görecek"

Avrupa'nın birçok konuda egemenliğini kazandığını dile getiren Le Drian, "4 yıl önceki Avrupa ile şimdiki Avrupa aynı değil. (ABD Başkanı) Joe Biden farklı bir Avrupa görecek." dedi.