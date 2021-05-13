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Dünya Fransa ülkede Filistine destek gösterilerine izin vermiyor
AVRUPA

Fransa ülkede Filistin’e destek gösterilerine izin vermiyor

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, Kudüs’teki gerginlikle ilgili gösterilerin yasaklanması talimatını verdiğini bildirdi. Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve insan hakları derneği, cumartesi günü geniş katılımlı Filistin’e destek gösterisi yapmayı planlıyordu.

Haber Merkezi AA
Fransa ülkede Filistin’e destek gösterilerine izin vermiyor
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, polis müdürlüğüne, başkent Paris’te cumartesi günü düzenlenmesi planlanan Ortadoğu'daki gerginlikle ilgili gösterilerin yasaklamasını talimatı verdiğini belirtti.

2014’teki gösterilerde kamu düzenine ciddi tehdit oluştuğunu ifade eden Darmanin, polis müdürlükleri ve valiliklere tetikte ve sert olmaları talimatı verildiğini kaydetti.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve insan hakları derneği, cumartesi günü geniş katılımlı Filistin’e destek gösterisi yapmayı planlıyordu.

Yüz binden fazla Müslüman bayram namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti
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Yüz binden fazla Müslüman bayram namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti
Yüz binden fazla Müslüman Ramazan Bayramı namazını, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da eda etti.
Filistinliler, ramazan ayının son günlerinde İsrail polisinin saldırılarına maruz kalan Mescid-i Aksa'yı tamamen doldurdu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 100 binden fazla kişinin bayram namazını kılmak için Harem-i Şerif'e geldiği belirtildi. Bayram namazının ardından Filistinli Müslümanlar tüm şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Kılınan gıyabi cenaze namazından sonra çok sayıda Filistinli Harem-i Şerif'teki Kıble mescidi ile Kubbet's Sahra arasında yer alan alanda gösteri düzenledi. Filistin ve kelime-i tevhid bayrakları açan cemaat, 'Özgürlük', 'Kanımız canımız sana feda olsun ey Aksa' sloganları attı.

Polis dünkü gösteriyi dağıtmıştı

Fransız polisi, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının protesto edilmesi ve Filistin'e destek verilmesi için başkent Paris'te yapılmak istenen gösteriyi yasaklamıştı.

Filistin yanlısı derneklerin çağrısıyla Paris'te Dışişleri Bakanlığı yanındaki Invalides Meydanı'nda toplanan protestocular kısa süre Filistin lehine slogan atmış, sonrasında polis göstericileri dağıtmıştı.

Fransa-Filistin Dayanışma Derneği (AFPS) Başkanı Heilbronn, gösteri sonrası Dışişleri Bakanlığına gitmiş, buradan çıkışta gözaltına alınmış, saatler sonra serbest bırakılmıştı.

İletişim Başkanlığı Kudüs klibi hazırladı: Siz unutsanız da hepimiz Ammar'ız
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İletişim Başkanlığı Kudüs klibi hazırladı: Siz unutsanız da hepimiz Ammar'ız
İletişim Başkanlığı Kudüs klibi hazırladı. Sanatçı Resul Aydemir'in 'Kardan aydınlık' şiirini seslendirdiği klipte işgalci İsrail'in zulmüne uğrayan Filistinli çocukların görüntüleri de yer aldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından paylaştığı klip, büyük ilgi gördü.

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