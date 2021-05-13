Fransa ülkede Filistin’e destek gösterilerine izin vermiyor

Yüz binden fazla Müslüman bayram namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti

Yüz binden fazla Müslüman Ramazan Bayramı namazını, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da eda etti.

Filistinliler, ramazan ayının son günlerinde İsrail polisinin saldırılarına maruz kalan Mescid-i Aksa'yı tamamen doldurdu.



Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 100 binden fazla kişinin bayram namazını kılmak için Harem-i Şerif'e geldiği belirtildi. Bayram namazının ardından Filistinli Müslümanlar tüm şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.



Kılınan gıyabi cenaze namazından sonra çok sayıda Filistinli Harem-i Şerif'teki Kıble mescidi ile Kubbet's Sahra arasında yer alan alanda gösteri düzenledi. Filistin ve kelime-i tevhid bayrakları açan cemaat, 'Özgürlük', 'Kanımız canımız sana feda olsun ey Aksa' sloganları attı.