Fransa yaklaşık beş bin 200 Ukraynalı askere eğitim verdi

Hristiyan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve üniversite yıllarında Müslüman olan Gabriel Al Romaani, verdiği bir röportajda "İslam hakkında gayrimüslimlerin bilmesini istediğiniz önemli bir noktayı söyler misiniz?" sorusunu yanıtladı. Romaani, “İslam bir din değildir, hayat tarzı değildir, İslam bir hayat yoludur. Dünyada bulunan bütün sorunları İslam çözebilir” ifadelerini kullandı.