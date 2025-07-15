Fransa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle anma programı yapıldı

"Ne var ki Türk Milleti 15 Temmuz gecesi bağımsızlık, özgürlük ve demokrasiden ödün vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde darbecilere geçit vermeyerek hangi siyasi görüşten olursa olsun demokrasisine ve iradesine sahip çıkmayı bilmiştir; büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek hayatlarını ortaya koyan vatandaşlarımızdan 252 şehit, 3000'e yakını ise gazi olmuştur."