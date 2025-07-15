Bosna Hersek'te 'Zaferin Adı Türkiye' paneli düzenlendi

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türk liderliği ve özellikle Türk halkı inanılmaz bir cesaret ve inanılmaz bir irade göstermiştir, kendi seçimini savunmuştur. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları demokrasi haklarını ve kimlerin kendi adlarına görev yapacağına karar verme haklarını da savunmuşlardır. Türk halkı, hiçbir gücün, ister tanklarla olsun, ister örgütlerle, ister uluslararası baskılarla veya ihanetlerle olsun iradesini değiştiremeyeceğini göstermiştir. Bu da çok önemli bir gerçektir. Bana öyle geliyor ki bizler de bu gerçekten çok şey öğrenebiliriz."