Bosna Hersek'te 'Zaferin Adı Türkiye' paneli düzenlendi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle "Zaferin Adı Türkiye" paneli düzenlendi. Düzenlenen panele katılan Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic, Darbecilerin Türk milletinin gelişmiş bilincini hesaba katmadığının altını çizdi. Zvizdic, "Her zaman Türkiye'nin meşru ve demokratik yollarla seçilmiş kurumlarının yanında olduk." İfadelerini kullandı.
Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde düzenlenen panelde, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat üyesi Zeljko Komsic, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Bosna Hersekli yetkililer, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı.
Komsic, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un Türk halkı için önemini bildiğini ve bunun farkında olduğunu söyledi.
Türkiye'nin geleceğinin 15 Temmuz'da belirlendiğini ve tanımlandığını belirten Komsic, şunları ifade etti:
Türk halkının gösterdiği muazzam direniş hayranlık uyandırıcı
Türkiye'yi dost devlet olarak gördüklerini aktaran Komsic, darbenin başarılı olması durumunda dünyanın güvenli bir yer olmayacağını dile getirdi.
Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Zvizdic de FETÖ'nün hain ve korkak bir darbe girişimi olduğunu ifade ederek, 15 Temmuz'da Türk milletinin demokrasiyi savunduğunu vurguladı.
"FETÖ tarihte eşine ender rastlanan bir terör örgütü"
Büyükelçi Akseki de 1970'lerde ortaya çıkan FETÖ'nün kendisini "Türk halkına eğitim alanında faaliyet gösteren, bu yola kendini adamış ve dini vasfı olan" bir sivil toplum örgütü olarak tanıttığını söyledi.
FETÖ'nün gizli gündemini ilerletmeye çalışan, çok katmanlı, uluslararası ve gizli hücrelerden oluşan, tarihte eşine ender rastlanan bir terör ve organize suç örgütü olduğunun zamanla anlaşıldığını aktaran Akseki, şöyle devam etti:
"Zaferin Adı Türkiye" paneli
İstanbul Medeniyet Üniversitesinden Doç. Dr. Veysel Kurt'un moderatörlüğünü yaptığı panelde konuşan Bosna Hersek'in eski Ankara Büyükelçisi Adis Alagic, FETÖ'nün Türkiye'nin seçilmiş meşru yöneticilerine darbe girişiminde bulunduğunu belirtti.
Darbe girişiminin sadece meşru yönetime değil Türkiye'nin geleceğine de yapılmış bir saldırı olduğunu vurgulayan Alagic, "O gece şaşkınlık ve korku hissettik. Hele ki Türkiye'de yaşayan çok sayıda tanıdıklarımı düşündüğümde daha da büyük bir endişe içindeydim. Ancak durumu bildiğim için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine ve Türk halkının cesaretine güveniyordum. Bugün, dokuz yıl sonra, bu meselenin Bosna Hersek'te daha fazla gündeme getirilmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.
Zenica Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Enis Omerovic, 15 Temmuz'u şiddete karşı direnişin simgesi, anayasal düzen ve demokrasi mücadelesinin, Türk halkının iradesinin sembolü olarak gördüğünü kaydetti.
"Türk medyası halk direnişinin harekete geçirilmesinde kilit bir rol oynadı"
Bosna Hersek İslam Birliği Medya Merkezi Yöneticisi Muamer Tinjak, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin, dünya medyasının kriz anlarına nasıl yaklaştığı konusundaki temel zayıflıklarını ortaya çıkardığını söyledi.
Türk medyası ve sosyal medyanın halk direnişinin harekete geçirilmesinde kilit bir rol oynadığını aktaran Tinjak, şöyle devam etti:
Tinjak, Batı medyasının darbe girişimini bilinçli, sistemli biçimde görmezden geldiğini ifade etti.
TRT Balkan Müdürü Emre Baştuğ da FETÖ'nün medya yapılanmasının uluslararası bir ağı olduğunu ve Balkanlar'da da çalıştıklarını dile getirdi.
Şehitler için dua
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinde sabah saatlerinde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Büyükelçilikteki anma töreninin ardından Akseki ve beraberindeki heyet, Kovaçi Şehit Mezarlığı'na geçerek burada şehitler için dua etti. Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde de dua programı düzenlendi.