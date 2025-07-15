Ömer Halisdemir'in asil kanı şehit düştüğü yerde korunuyor

15 Temmuz darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığına gelen darbeci Semih Terzi'yi etkisiz hale getiren şehit Ömer Halisdemir’in kanı, şehit düştüğü noktada korunuyor.
15 Temmuz hain darbe girişimine kalkışan Yurtta Sulh Konseyi üyesi olan darbeci Semih Terzi Ankara'da kilit isimlerden biriydi. Özel Kuvvetler Komutanlığına girerek yönetimi ele geçirmeye çalışan Terzi, Tümgeneral Zekai Aksakallı'nın emriyle Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir tarafından vurularak öldürüldü.
Kahraman Başçavuş Halisdemir, emri yerine getirip Terzi'yi etkisiz hale getirdikten sonra Özel Kuvvetler Komutanlığına giren darbeciler tarafından ateş edilerek şehit edildi.
Şehidin asil kanı...
Şehit Ömer Halisdemir'in bedenine darbecilerin açtığı ateş sonucu 30 kurşun isabet etti. Özel Kuvvetler Komutanlığı içerisinde şehit düşen Halisdemir'in kanı şehit düştüğü noktada özel bir cam zemin kaplamayla korunuyor.