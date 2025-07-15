15 Temmuz’un Nene Hatunları, Şerife Bacıları…

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi sırasında alanlara çıkarak cuntacılara karşı en ön saflarda tanklara ve kurşunlara göğüslerini siper ederek şehadete ulaşan ya da gazi olan kadınlar, Kurtuluş Savaşı’nın kadın kahramanlarının mücadelesini aratmayan cesaretleriyle Türk ve dünya tarihine isimlerini altın harflerle yazdırdı. O gecenin sonunda kahramanca mücadele veren kadınlardan 10’u tanklara ve kurşunlara karşı göğüslerini siper ederek şehit, yüzlercesi de gazi oldukları yolda, Türk demokrasisinin darbecilerin elinden kurtarılmasında önemli rol oynadı.





TEREDDÜD ETMEDİLER

Darbe girişimi sırasında tanklardan hedef gözetmeksizin ateş açan FETÖ’cü darbecilere karşı alanlara inen kadınlar, cunta yönetimine karşı demokrasinin galip gelmesinde en önemli katkıyı sağlayanlar oldu. Darbeci askerlerin açtıkları ateşe karşı bir an bile tereddüt etmeden geride eşlerini, evlatlarını ve diğer sevdiklerini bırakarak kanlarını döken 15 Temmuz’un kahraman kadınları, dünyaya da demokrasiye nasıl sahip çıktıklarını gösterdi. Darbe girişimi sırasında büyük cesaret ve mücadele örneği sergileyen kahraman kadınlar, Türk tarihine isimlerini altın harflerle yazdırarak gelecek kuşaklara onurlu bir miras bıraktı.





SANCAĞI YERE DÜŞÜRMEDİLER

Darbecilerin en ağır saldırılarından birinin yapıldığı Ankara Gölbaşı’nda yer alan Özel Harekat Daire Başkanlığına yönelik saldırıda polisler Seher, Yaşar, Zeynep Sağır, Sevda Güngör, Kübra Doğanay, Demet Sezen, Cennet Yiğit ve Gülşah Güler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Ayşe Aykaç, Sevgi Yeşilyurt, Esenler’de Türkan Türkmen Tekin, Genelkurmay Başkanlığı önünde de Yıldız Gürsoy şehit olarak Nene Hatun’dan devraldıkları sancağı yere düşürmedi. Hain darbe girişiminin yaşandığı gece düzenlenen saldırılarda şehit olan kadınların isimleri ve hayatlarını kaybetme anları şöyle:





25 yaşındaydı

SEHER YAŞAR: Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda görev yapan Komiser Yardımcısı Seher Yaşar Şehit olmadan 15 dakika önce babası ile telefonda görüşerek, darbecilere karşı hazırlık içerisinde olduğu için “Ben sizi arayacağım” diyebilmişti ancak bu son görüşmeleri oldu. Asker elbisesi giymiş bir grup FETÖ mensubu teröristin, Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üssü’nden kaldırdığı savaş uçakları, Özel Harekât Daire Başkanlığı’na bomba yağdırdı. Cuntacılara direnen Seher Yaşar, onlarca meslektaşlarıyla birlikte şehit oldu. 25 yaşındaki komiser yardımcısı Seher Yaşar’ın cenazesi, 18 Temmuz günü Ankara’nın Polatlı İlçesi’nde toprağa verildi.





Bombayla şehit düştü

CENNET YIĞIT: Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olduğunda henüz 23 yaşında ve 10 aylık polis memuru olan Yiğit, çocukluk hayalini gerçekleştirerek polis olmayı başardı. Hain darbe girişimi gecesi kalkışmanın haberini aldıktan sonra görevinin başına giden Yiğit, daire başkanlığında darbecilerin attığı bombayla şehit oldu. Şehitler Kübra Doğanay ile Cennet Yiğit, şehit olana kadar yolları hep birlikteydi. Kayseri’deki Feyziye-Memduh Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar Lisesi’nde aynı sınıfta okuyan Doğanay ile Yiğit, 2011 yılında mezun olduktan sonra Gazi Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümünü kazandı. Okulun ardından birlikte polislik sınavına girerek özel harekatçı olmaya hak kazanan arkadaşlar, kalkışma haberini alır almaz birlikte gittikleri Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında FETÖ’cü askerlerin attığı bombayla şehit oldu.

PKK’ya karşı da mücadele etti

KÜBRA DOĞANAY: Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen özel harekat polisi 23 yaşındaki Doğanay, üniversitenin ardından sınavlara girerek polis olmuştu. Şehit olduğunda henüz 8 aylık polis olan Doğanay, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlara katılmak üzere Diyarbakır’ın Sur ilçesinde görev yapmış, darbe girişiminden önce de Ankara’ya gelmişti.





16 yıllık polisti

ZEYNEK SAĞIR: Manisa Özel Harekat Daire Başkanlığından Temel Özel Harekat Kursu’na uzman eğitimci olarak katılmak üzere 1 Temmuz’da Ankara’ya gelen 16 yıllık polis memuru 38 yaşındaki Sağır, darbecilerin Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlediği saldırıda şehit düştü. Evli ve 2 çocuk annesi olan Özel Harekat Komiseri Sağır, vasiyeti üzerine 19 Temmuz’da düzenlenen törenin ardından Cebeci Polis Şehitliği’ne defnedildi.





ÇOCUKLARI YETIM KALDI

GÜLŞAH GÜLER: Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında komiser yardımcısı olarak çalışan 24 yaşındaki Güler, darbe girişimi gecesi görevinin başındayken şehit oldu. Güler’in naaşı düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay’da toprağa verilmişti.





SEVDA GÜNGÖR: Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı Eğitim Tesislerine 15 Temmuz’da yapılan saldırıda şehit olan 27 yaşındaki Sevda Güngör, Dumlupınar Üniversitesi Maliye Bölümünü tamamladıktan sonra girdiği sınavlarda başarılı olarak özel harekat polisi oldu. Mesleğe darbe girişiminden 11 ay önce başlayan Güngör’ün naaşı, memleketi Adana’da defnedilmişti.





DEMET SEZEN: 15 Temmuz darbe girişimi gecesi darbecilerin bombaladığı Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan polislerden 31 yaşındaki Demet Sezen, evli ve bir çocuk annesiydi. Özel Harekat Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Şubesi Sosyal Hizmetler Bürosu’nda çalışan Sezen, darbe gecesi nöbetini tamamlamasının ardından eve gittikten bir süre sonra kalkışmaya karşı görev yapmak amacıyla tekrar başkanlığa dönmüş ve buraya atılan ikinci bombayla hayatını kaybetmişti.





SEVGİ YEŞİLYURT: Bir muhasebe şirketinde çalışan iki çocuk annesi 51 yaşındaki Sevgi Yeşilyurt da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından Boğaziçi Köprüsü’ne çıktı. Burada darbeci askerlere karşı mücadele eden Yeşilyurt, FETÖ’cü hainlerin açtığı ateşle şehit oldu.





Abdestini alıp namazını kıldı…