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15 Temmuz Darbe Girişimi
Zaferin adı Türkiye

Zaferin adı Türkiye

04:0015/07/2025, Salı
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Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör.
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör.

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, 15 Temmuz’un Türk milletinin birlik ruhunu yeniden canlandırdığını vurguladı. Güngör, gençlerin hem akademik hem de milli değerlerle yetiştirilmesinin en büyük sorumlulukları olduğunu ifade etti.

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, 15 Temmuz’un, Türk milletinin yeniden ayağa kalktığı, iradesine sahip çıktığı ve vatan toprağını canı pahasına savunduğu bir gece olduğunu belirtti. Güngör, “15 Temmuz, karanlığa karşı yakılan bir meşaledir. Bu meşale sadece bir kalkışmayı değil; bin yıllık birlikteliğe yapılan saldırıyı bozguna uğratmıştır. Camilerden yükselen salâlar, meydanlara akan dualar, tek yürek olmuş bir milletin tarihe yazdığı çağrıdır: Biz buradayız ve bu vatan burada kalacak!”

BU TOPRAKLARIN GELECEĞİ FİKRİ HÜR NESİLLERLE MÜMKÜN

Pamukkale Üniversitesi olarak bizler, kendilerinin de bu emaneti taşımayı bir görev, bir şeref olarak gördüğünün altını çizen Mahmud Güngör, “Gençlerimizi akademik bilgiyle donatırken, onları aynı zamanda vatan, bayrak, ezan ve adalet duygusuyla yoğrulmuş bireyler olarak yetiştirmeye kararlıyız. Çünkü bu toprakların geleceği hem fikri hem vicdani olarak uyanık nesillerle mümkündür” açıklamasında bulundu.

15 TEMMUZ’U ANLAMAK HAKİKATIN YANINDA DURMAKTIR

Gençlere seslenen Güngör, şu ifadeleri kullandı: “Aziz gençler,15 Temmuz’u anlamak, sadece geçmişe bakmak değildir. Bu mücadeleyi yürekte taşımak, her alanda adaletle yürümek, hakikatin tarafında durmaktır. Sizler bu milletin şimdiki duası gelecekteki umudusunuz. Bu vesileyle, 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin iradesi, Allah’ın izniyle ilelebet payidar kalacaktır.”


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