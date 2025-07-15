Selalar direnişin sesi oldu

15 Temmuz gecesi FETÖ’nün hain darbe girişimi yalnızca tanklarla, silahlarla değil; milletin iradesiyle, dualarla ve selalarla durduruldu. O gecenin üzerinden geçen 9 yılda, her 15 Temmuz gecesi, camilerden sela sesleri yükselmesi bir gelenek haline dönüştü.

Direnişin manevi gücünü simgeleyen selalar, minarelerden yükselerek halkı kıyama kaldırdı. Din görevlileri, o gece yalnızca sela okumadı; aynı zamanda cesaretin, kararlılığın ve millet iradesinin sesi oldu. Kimisi saldırıya uğradı, kimisi ölümle tehdit edildi. Ancak hiçbir tehdit onları görevlerinden alıkoymadı.

SELANIN İLHAMI: BARIŞ HAREKÂTI

Dönemin Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, sela okuma kararının çocukluğunda şahit olduğu bir anıya dayandığını anlattı. “Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında babam bana sela okutmuştu. Millet camilere toplanıp sabaha kadar Kur’ân okuyarak ordumuza dua etmişti. Bu manzara zihnimde iz bırakmıştı. O gece de aynı ruhu diriltmek istedik” sözleriyle o tarihi kararın arka planını paylaştı.

İSTANBUL’DA SELALAR GÜVEN VERDİ

Zeytinburnu Tepebağ Dutluk Camii İmamı İbrahim Köse ve Seyitnizam Camii Müezzini Şaban Kızılkaya, o gece selaları ilk okuyan isimler arasındaydı. Köse, sabaha kadar sela okumaya devam ettiklerini söyledi.

Darbeye karşı hedef oldular

O gece Türkiye genelinde 60’tan fazla imam ve müezzin saldırıya uğradı. Bunlardan biri de kaldırım taşıyla darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun’du. “Selaları verdik, darbe olmayacak dedik. Bize taşla saldırdılar. Vatan için kanımı son damlasına kadar vermeye hazırım” sözleriyle yaşadıklarını aktardı.

“SELA VERİN” DEDİM, “KAFASINA SIKIN” EMRİ GELDİ

Kars Fethiye Camii İmam Hatibi Âdem Aktaş ise anons yaparak halkı sokağa çağıran din görevlilerindendi. Cami hoparlöründen yaptığı çağrı sonrasında dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı olan darbeci Yarbay Serkan Polat’ın, “Bunu susturamadınız mı? Girin, kafasına sıkın” talimatı verdiği ortaya çıktı. Aktaş, “Askerler üzerimize geldi ama en ufak bir korku yaşamadım. Milletin üzerine Allah o gece bir fazilet indirdi. Tereddüt etmeden görevimi yaptım” diye konuştu. 15 Temmuz gecesi minarelerden yükselen selalar, yalnızca bir çağrı değil; bir milletin imanla direnişiydi. Sözün bittiği yerde ezanla sela konuştu, tankların sesi sustu.



