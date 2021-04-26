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Dünya Fransada 40 kişilik Ermeni gruptan Türk aileye alçak saldırı 4 yaralı var
AVRUPA

Fransa'da 40 kişilik Ermeni gruptan Türk ailesine alçak saldırdı

Fransa'da 40 kişilik Ermeni gruptan Türk aileye alçak saldırı: 4 yaralı var

Fransa'nın Saint-Die-Des-Vosges'un Kellerman Mahallesi'nde yaklaşık 40 kişilik Ermeni bir grup, Türk ailenin evine girerek saldırı gerçekleştirdi. Beyzbol sopası, bıçak ve demirlerle gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi yaralanırken, saldırı düzenleyen Ermeni grubun içeresinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ'a giden bir kişinin de yer aldığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Fransada 40 kişilik Ermeni gruptan Türk ailesine alçak saldırdı
Fransa'da Ermeniler Türk ailesine saldırdı: 4 yaralı

Fransa'nın Saint-Die-Des-Vosges kentinde Ermeni bir grubun Türk ailesine saldırması sonucu 4 kişi yaralandı.

Aileden M.A, yaptığı açıklamada, 24 Nisan'da Ermeni bir kişinin A.Ç'nin oğlunun üzerine arabayla sürdüğünü, ardından ikisinin arasında münakaşa yaşandığını belirtti.

Bu olayın üzerine Ermeni kişilerle görüştüklerini ve olayı tatlıya bağlandıklarını düşündüklerini ifade eden M.A, ancak dün yaklaşık 40 kişilik Ermeni bir grubun, kuzeni olan A.Ç'nin ailesinin evine girerek ellerinde beyzbol sopası, bıçak ve demirlerle saldırdıklarını söyledi.

M.A, saldırganların ellerinde silahın da bulunduğunu kaydetti.

YARALILARDAN BİRİ AMELİYATA ALINDI

Olayda 4 kişinin yaralandığını, bunlardan birinin kafatasında 3 çatlağın oluştuğunu aktaran M.A, 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve birinin ameliyat edildiğini belirtti.

Ayrıca Ermeni grubun, olay yerinden ayrılırken dışarda silahla havaya ateş açtığı öğrenildi.

Ermeni grubun içeresinde geçen yıl son baharda Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ'a giden bir kişinin yer aldığı belirtiliyor.

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