Fransa'da 40 kişilik Ermeni gruptan Türk aileye alçak saldırı: 4 yaralı var

Arnavutluk'taki genel seçimde oy kullanma sona erdi

Arnavutluk'taki genel seçimde yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi 19.00'da sona erdi. Ülke genelinde oy verme işleminin sona ermesi ve sandıkların kapatılmasıyla Arnavutluk Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) tarafından oy sayımına başlandı.



KQZ tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 18.00'e kadar, kayıtlı 3 milyon 588 bin 869 seçmenin yüzde 45,48'inin oy kullandığı, seçim sürecinde kendilerine herhangi bir sorun bildirilmediği kaydedildi.