Dünya Fransada Canicule adı verilen kavrulan yaz sıcakları sebebiyle 12 bölgede kırmızı alarm verildi
AVRUPA

Fransa'da Canicule adı verilen kavrulan yaz sıcakları sebebiyle 12 bölgede kırmızı alarm verildi

Fransız Meteoroloji İdaresinden yapılan açıklamada, Tarn, Haute-Garonne, Gers, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, Landes, Gironde, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sevres, Vienne ve Vendee bölgelerinde yüksek sıcaklık dalgası beklendiği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Fransada Canicule adı verilen kavrulan yaz sıcakları sebebiyle 12 bölgede kırmızı alarm verildi
Fransa'da kavurucu yaz sıcakları nedeniyle 12 bölgede kırmızı alarm verildi.

Hafta sonuna kadar süreceği ifade edilen aşırı sıcaklık nedeniyle Fransız vatandaşlarına dikkatli olmaları ve güneşte kalmaktan sakınmaları çağrısı yapılan açıklamada, cuma günü ise Fransa tarihinin en yüksek yaz sıcaklığının görülebileceği uyarısında bulunuldu.

Kuraklık ve orman yangını korkusu

Fransa basını da bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 derecenin üstüne çıkacağını yazdı.

Öte yandan Fransa Başbakanı Elisabeth Borne da Twitter'dan vatandaşlara dikkatli olmaları, serin yerlerde kalmaları, acil durumlarda 15 numaralı hattı aramaları tavsiyesinde bulundu.

Yakın zamanda, 23 bölgede turuncu alarm verilmiş, yüksek sıcaklık beklenen yerlerdeki kamuya ait havuzların gece açık kalma saatleri uzatılmıştı.

Aşırı sıcakların gıda ve tedarik sıkıntısı yaşanan ülkede kuraklığı tetikleyerek krize ve orman yangınlarına sebep olacağından endişe ediliyor.

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