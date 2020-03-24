Fransa’da doktorlar isyanda: Kendimizi kurban edecek kadar fedakar olamayız

Fransız doktor isyan etti: Maskemiz yok! Bizi bu noktaya getirenler bunun hesabını verecek

Fransa'nın başkenti Paris'te Pompidou Hastanesinde görev alan Acil Servis ŞEfi Philippe Juvin, katıldığı TV programında veryansın etti. Yapay kalp üretimi gerçekleştirdiklerini ve bir yandan artan koronavirüs vakalarıyla mücadele ettiklerini belirten Juvin, ellerinde hiç maske kalmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: 'Bu maskeye bakın, bundan 4 adet kullanmak zorundayım gün boyunca. 10 yıl önce bile 1 milyardan fazla maskemiz vardı. Şuan hiç yok. Günün birinde bizi bu noktaya getirenler, yıllardır bizi yönetenler bunun hesabını verecek.'