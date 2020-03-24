Dünya Fransada doktorlar isyanda Kendimizi kurban edecek kadar fedakar olamayız
AVRUPA

Fransa’da doktorlar isyanda: Kendimizi kurban edecek kadar fedakar olamayız

Fransa’da korona virüsünden hayatını kaybeden doktorların sayısının 5'e yükselmesi doktorları isyan ettirdi. Virüs nedeniyle riskli ve yoğun çalışma temposunda olan sağlık çalışanları "Kendimizi kurban edecek kadar fedakar olamayız" diyerek hükümetten durum hakkında daha net bilgi istedi.

Haber Merkezi İHA
Fransa'da 5 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Fransa'da 5 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Fransa’da korona virüsü ile mücadelesini sürdürürken en riskli ve yoğun çalışmayı sunan sağlık çalışanları isyana başladı. Ülkede 5 doktorun virüs sebebiyle hayatını kaybetmesi üzerine sağlık çalışanları hükümete tepki gösterdi.

“Kendimizi kurban edecek kadar fedakar olamayız"

iyen sağlık çalışanları hükümetten hasta olan personel sayısı ve virüsün riskleri ile ilgili saydam bilgi istedi. Hasta personellere "mesleki hasta" statüsü verilmesini ve bu statüye dayalı özel sosyal hakların tanınmasını talep eden sağlık çalışanları hükümetin yeterince bilgilendirme yapmadığını dile getirdi.

  • Öte yandan Fransa’da korona nedeniyle son bir haftada 60, 68 ve 70 yaşlarında üç aile hekimi, 68 yaşında bir acil doktoru ve 66 yaşında bir jinekolog doktor hayatını kaybetti.

Fransız doktor isyan etti: Maskemiz yok! Bizi bu noktaya getirenler bunun hesabını verecek
OYNAT 00:00
Fransız doktor isyan etti: Maskemiz yok! Bizi bu noktaya getirenler bunun hesabını verecek
Fransa'nın başkenti Paris'te Pompidou Hastanesinde görev alan Acil Servis ŞEfi Philippe Juvin, katıldığı TV programında veryansın etti. Yapay kalp üretimi gerçekleştirdiklerini ve bir yandan artan koronavirüs vakalarıyla mücadele ettiklerini belirten Juvin, ellerinde hiç maske kalmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: 'Bu maskeye bakın, bundan 4 adet kullanmak zorundayım gün boyunca. 10 yıl önce bile 1 milyardan fazla maskemiz vardı. Şuan hiç yok. Günün birinde bizi bu noktaya getirenler, yıllardır bizi yönetenler bunun hesabını verecek.'
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