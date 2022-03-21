Dünya Fransada her iki emlakçıdan biri müşteriye ırk ayrımı yapıyor Arap adaylar eleniyor
AVRUPA

Fransa’da her iki emlakçıdan biri müşteriye ırk ayrımı yapıyor: Arap adaylar eleniyor

Fransa’da yapılan bir anket, emlakçıların yaklaşık yarısının ev sahiplerinin ayrımcı taleplerini kabul ettiğini ortaya koydu. 136 emlak ofisiyle yapılan anket çalışmasına göre, 66 emlakçı ev sahiplerinin ırk ayrımı kriteri üzerine ev kiralama taleplerini kabul etti ya da ev sahibiyle görüşecek adaylar arasından baştan “Arap ya da siyasi profildeki” adayları eleyerek ayrımcılığa dahil oldu. Diğer yandan ankete katılan her 4 ajanstan 3’ü bu tür bir ayrımcılığın hukuksuz olduğunu kabul etti.

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Haber Merkezi AA
Fransa’da her iki emlakçıdan biri müşteriye ırk ayrımı yapıyor: Arap adaylar eleniyor
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Sivil toplum kuruluşu SOS Racisme tarafından ülkede önde gelen emlak kuruluşlarından FNAIM, Century 21, Guy Hocquet, Stephane Plaza ve Orpi’den 136 emlak ofisiyle yapılan çalışmaya göre, 66 emlakçı ev sahiplerinin ırk ayrımı kriteri üzerine ev kiralama taleplerini kabul etti ya da ev sahibiyle görüşecek adaylar arasından baştan “Arap ya da siyasi profildeki” adayları eleyerek ayrımcılığa dahil oldu.

YASALARA GÖRE HAPİS VE PARA CEZASI GEREKİYOR

  • Diğer yandan ankete katılan her 4 ajanstan 3’ü bu tür bir ayrımcılığın hukuksuz olduğunu kabul etti. Fransa yasalarına göre, mülkünü kiraya verirken ayrımcılık yapmak 3 yıla kadar hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası gerektiriyor.

"SUÇ YAPTIRIMLARI GÜÇLENDİRİLMELİ"

SOS Racisme’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, başkent Paris’in de bulunduğu Ile-de-France bölgesinde 2019’da yapılan benzer çalışmada emlakçıların yüzde 51’inin ırka dayalı ayrımcılık yaptığı ya da bu ayrımcılığa suç ortaklığı ettiği hatırlatılarak, sektördeki ırkçı uygulamaların sürdüğüne dikkat çekildi. Açıklamada, suç yaptırımlarının güçlendirilerek ayrımcılık uygulamalarının önüne geçilmesi çağrısı yapıldı.

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