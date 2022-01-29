Dünya Fransada İslamofobi katlanarak devam ediyor Başörtülü kadının duvar resmi nedeniyle bir festivale para yardımı iptal edildi
AVRUPA

Fransa'da İslamofobi katlanarak devam ediyor: Başörtülü kadının duvar resmi nedeniyle bir festivale para yardımı iptal edildi

Fransa'da Auvergne-Rhones-Alpes bölgesi, Grenoble kentinde bir sokakta çizilen başörtülü kadının duvar resmi nedeniyle duvar resimlerine yönelik sanat festivaline yapmayı planladığı para yardımını iptal etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Fransada İslamofobi katlanarak devam ediyor: Başörtülü kadının duvar resmi nedeniyle bir festivale para yardımı iptal edildi
Başörtülü kadının duvar resmi nedeniyle bir festivale para yardımı iptal edildi

Bölgeden yapılan açıklamada, Grenoble'da söz konusu resmin çizilmesinin "provokasyon" ve "kabul edilemez" olduğu savunuldu.

Bunun sadece aşırıcılara fayda sağladığı, şiddete ve nefrete körüklediği iddia edilen açıklamada, sokaklarda duvar resimlerinin yapıldığı "Street art fest Grenoble Alpes" isimli festivale yapılması planlanan para yardımının iptal edildiği belirtildi.

  • Fransız basınındaki haberlerde, duvar resminin 8 ay önce çizildiğine ve festivalle bir ilgisi olmamasına rağmen söz konusu yardımın kesilmesi kararı alındığına dikkati çekildi.

Festivalin Direktörü Jerome Catz, yaptığı açıklamada, bölgeye kararını gözden geçirmesine çağrısı yaptığını belirterek, festival için sadece Auvergne-Rhones-Alpes bölgesinde değil aynı zamanda Grenoble Belediyesinden de alacaklarını söyledi.

Söz konusu bölgenin 10 bin avroluk yardımı iptal etmesinin nedeninin siyasi olduğunu ve bunun nisanda düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminin öncesinde yaşanmasının manidar olduğuna işaret eden Catz, söz konusu resmi çizen sanatçının bazı insanların dinleri nedeniyle ayrımcılığa uğradığına dikkati çekmek istediğini belirtti.

  • Bu olayın ardından resmin siyaha boyandığı ifade edildi.

Resmin üzerinde "Müslüman" yazan sarı yıldız da bulunuyor.

Avrupa İslamofobi Raporu açıklandı: İslam düşmanlığı internette katlandı
TEKNOLOJİ
Avrupa İslamofobi Raporu açıklandı: İslam düşmanlığı internette katlandı

'Müslüman bakan olmam meslektaşlarımı rahatsız etti'
FOTOĞRAF 10
Title
İngiltere'de Muhafazakar Partili Nusrat Ghani, Müslüman olmasının meslektaşlarını rahatsız etmesi sebebiyle bakanlık görevinden alındığını söyledi.
Title
\"Meslektaşlarım rahatsız oldu\"
Title
Başbakanlıktaki bir toplantıda kendisine parti grubu liderlerinden birinin \"Müslüman olmasının bir mesele olarak gündeme getirildiğini\" söylediğini iddia ederek, sözlerine şöyle devam etti:
Title
\"Kabine değişikliği sonrası parti grubu liderleriyle yapılan toplantıda beni kovma kararının arkasındaki düşüncenin ne ve değişiklikle ilgili 10 Numara'da (Başbakanlık) ismim geçtiğinde ruh halinin nasıl olduğunu sordum. Başbakanlıktaki kabine değişikliği toplantısında Müslümanlığımın bir mesele olarak gündeme getirildiği, Müslüman kadın bakan konumumun meslektaşlarımı rahatsız ettiği ve partiyi İslamofobi iddialarına karşı yeterince savunmadığım için sadık olmadığıma dair endişeler olduğu söylendi.\"
Title
Yaşanan bu olay üzerine kendisini \"Kendisini aşağılanmış ve güçsüz hissettiğini\" ifade etti.
Title
Meslektaşlarının bu tavrı karşısında sessiz kaldığını da ekledi.
Title
Olay sonrası milletvekili olmaya devam etmek isteyip istemediğini düşündüğünü kaydeden Ghani, \"Bunun partiye olan inancımı sarsmadığını iddia etmeyeceğim.\" dedi.
Title
Nusrat Ghani kimdir?
Title
Eylül 1972'de Pakistan'ın Azad Keşmir kentinde dünyaya geldi.
Title
Ghani, Theresa May'in başbakanlığı döneminde Ocak 2018'de bakanlık görevine getirilmiş, Johnson'ın 12 Aralık 2019 seçimlerinde tek başına iktidara gelmesinden birkaç ay sonra da kabine dışı kalmıştı.
'Müslüman bakan olmam meslektaşlarımı rahatsız etti'
İngiltere'de 2020 yılı yapılan kabine değişikliği sırasında Nusrat Gahni, müslüman olması sebebiyle görevinden alındığını iddia etti.

Fransa'nın Cannes kentinde bir cami antisemitizm iddiasıyla kapatılacak
DÜNYA
Fransa'nın Cannes kentinde bir cami antisemitizm iddiasıyla kapatılacak
Evler kara gömüldü

Evler kara gömüldü

​Vatandaş iki buçuk metreyi bulan karda geçitler açıyor.
Uzunluğu 26 metre

Uzunluğu 26 metre

İzmir'deki Smyrna Tiyatrosu'nda antik geçit bulundu.
Millet İttifakında oturma düzeni krizi: Kılıçdaroğlundan alfabetik sıra önerisi

​Türkiye'nin 28 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan video sonrası harekete geçti.

İçişleri Bakanlığından 81 ile genelge.

Kayıp Türk boyu gelenekleriyle herkesi şaşırtıyor.

İşitme sorunu giderildi, haftaya taburcu olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.