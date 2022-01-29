Fransa'da İslamofobi katlanarak devam ediyor: Başörtülü kadının duvar resmi nedeniyle bir festivale para yardımı iptal edildi

Bölgeden yapılan açıklamada, Grenoble'da söz konusu resmin çizilmesinin "provokasyon" ve "kabul edilemez" olduğu savunuldu.

Bunun sadece aşırıcılara fayda sağladığı, şiddete ve nefrete körüklediği iddia edilen açıklamada, sokaklarda duvar resimlerinin yapıldığı "Street art fest Grenoble Alpes" isimli festivale yapılması planlanan para yardımının iptal edildiği belirtildi.

Fransız basınındaki haberlerde, duvar resminin 8 ay önce çizildiğine ve festivalle bir ilgisi olmamasına rağmen söz konusu yardımın kesilmesi kararı alındığına dikkati çekildi.

Festivalin Direktörü Jerome Catz, yaptığı açıklamada, bölgeye kararını gözden geçirmesine çağrısı yaptığını belirterek, festival için sadece Auvergne-Rhones-Alpes bölgesinde değil aynı zamanda Grenoble Belediyesinden de alacaklarını söyledi.

Söz konusu bölgenin 10 bin avroluk yardımı iptal etmesinin nedeninin siyasi olduğunu ve bunun nisanda düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminin öncesinde yaşanmasının manidar olduğuna işaret eden Catz, söz konusu resmi çizen sanatçının bazı insanların dinleri nedeniyle ayrımcılığa uğradığına dikkati çekmek istediğini belirtti.

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Bu olayın ardından resmin siyaha boyandığı ifade edildi.

Resmin üzerinde "Müslüman" yazan sarı yıldız da bulunuyor.

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FOTOĞRAF 10 İngiltere'de Muhafazakar Partili Nusrat Ghani, Müslüman olmasının meslektaşlarını rahatsız etmesi sebebiyle bakanlık görevinden alındığını söyledi. \"Meslektaşlarım rahatsız oldu\" Başbakanlıktaki bir toplantıda kendisine parti grubu liderlerinden birinin \"Müslüman olmasının bir mesele olarak gündeme getirildiğini\" söylediğini iddia ederek, sözlerine şöyle devam etti: \"Kabine değişikliği sonrası parti grubu liderleriyle yapılan toplantıda beni kovma kararının arkasındaki düşüncenin ne ve değişiklikle ilgili 10 Numara'da (Başbakanlık) ismim geçtiğinde ruh halinin nasıl olduğunu sordum. Başbakanlıktaki kabine değişikliği toplantısında Müslümanlığımın bir mesele olarak gündeme getirildiği, Müslüman kadın bakan konumumun meslektaşlarımı rahatsız ettiği ve partiyi İslamofobi iddialarına karşı yeterince savunmadığım için sadık olmadığıma dair endişeler olduğu söylendi.\" Yaşanan bu olay üzerine kendisini \"Kendisini aşağılanmış ve güçsüz hissettiğini\" ifade etti. Meslektaşlarının bu tavrı karşısında sessiz kaldığını da ekledi. Olay sonrası milletvekili olmaya devam etmek isteyip istemediğini düşündüğünü kaydeden Ghani, \"Bunun partiye olan inancımı sarsmadığını iddia etmeyeceğim.\" dedi. Nusrat Ghani kimdir? Eylül 1972'de Pakistan'ın Azad Keşmir kentinde dünyaya geldi. Ghani, Theresa May'in başbakanlığı döneminde Ocak 2018'de bakanlık görevine getirilmiş, Johnson'ın 12 Aralık 2019 seçimlerinde tek başına iktidara gelmesinden birkaç ay sonra da kabine dışı kalmıştı. 'Müslüman bakan olmam meslektaşlarımı rahatsız etti' İngiltere'de 2020 yılı yapılan kabine değişikliği sırasında Nusrat Gahni, müslüman olması sebebiyle görevinden alındığını iddia etti.

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