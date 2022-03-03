Dünya Fransada istihbarat "savaşmak" için Ukraynaya gitmeye hazırlanan Fransızları takibe aldı
AVRUPA

Fransa'da istihbarat "savaşmak" için Ukrayna'ya gitmeye hazırlanan Fransızları takibe aldı

Fransa İç İstihbarat Biriminin, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle "savaşmak" için Ukrayna'ya gitmeye hazırlanan Fransızları takibe aldığı belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Fransada istihbarat savaşmak için Ukraynaya gitmeye hazırlanan Fransızları takibe aldı
Fransa'da istihbarat "savaşmak" için Ukrayna'ya gitmeye hazırlanan Fransızları takibe aldı.

Fransız Europe 1 radyosunun haberinde, Ukrayna'ya gitmeye hazırlanan 50'den fazla Fransız'ın arasında aşırı sağcı ve solcuların, eski askerlerin ve sadece belirli bir dönem için göreve çağrılan askerlerin bulunduğu belirtildi.

DGSİ'nin Fransa Dış İstihbarat Birimi (DGSE) ve Askeri İstihbarat Direktörlüğü (DRM) ile bu Fransızları ve Facebook'ta oluşturdukları grubu takip ettiği kaydedildi.

Ülkede istihbarat birimlerinin, yasalara göre Fransızların Ukrayna'ya gitmesini engelleyemediği ancak bu kişilerin Ukrayna'da Fransız yasalara aykırı eylemlerde bulunmaları halinde Fransa'ya döndüklerinde yargılanabilecekleri kaydedildi.

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