Fransa'da kaos bitmiyor: Emeklilik reformuna karşı 12. kez kitlesel gösteriler düzenleniyor

Fransız Meclisinde oylama yapılmadan geçen emeklilik reformuna karşı ülke genelinde 11. kez kitlesel gösteriler düzenleniyor. Fransız istihbaratı, gösterilere 600 bin ila 800 bin protestocunun katılacağını öngörüyor. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülke genelindeki gösterilerde 11 bin 500 polis ve jandarmanın görevlendirildiğini belirtti.