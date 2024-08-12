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Dünya

Fransa'da laiklik kisvesi altında ayrımcılık: Müslüman kadınlar polisin 'şapka' dayatmasını reddetti

Dünya kamuoyunda 'medeniyetin beşiği' olarak lanse edilen Fransa'da Müslüman kadınlara yönelik ayrımcı tutum tepki çekti. Fransa'nın güneyindeki Mandelieu-La Napoule'deki plajda birkaç Müslüman kadın, başörtüsü taktıkları için polis tarafından ceza kesildi. Görevliler, kadınlardan başörtülerini şapkayla değiştirmelerini istedi, ancak kadınlar bunu reddetti.

20:37 - 12/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 21:42 - 12/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Avrupa'da İslam düşmanlığı son olarak Fransa'da kendisini gösterdi.

Küresel argümanlarda 'medeniyetin beşiği' olarak lanse edilen Fransa'nın Mandelieu-La Napoule bölgesindeki plajda Müslüman kadınlara yönelik ayrımcılık alenen ortaya kondu.

Ülkenin güneyinde Akdeniz kıyısında bulunan Mandelieu-La Napoule plajında birkaç Müslüman kadın, başörtüsü taktıkları için polis tarafından ceza kesildi.

Görevliler, kadınlardan başörtülerini şapkayla değiştirmelerini istedi ancak kadınlar bunu reddetti.

Laiklik adı altında İslam düşmanlığı

Polislerin 'laiklik' kisvesi adı altında ortaya koydukları bu davranış ülkedeki İslam düşmanlığını ve Müslüman kadınlara yönelik ayrımı bariz bir şekilde ortaya koyarken Belediye Başkanı Sébastien Leroy'dan yaşanan skandalla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Fransa'daki İslam düşmanlığı ve Müslümanlara yönelik tutum eleştirilirken Mandelieu-La Napoule'de 2012 yılından beri her yıl yenilenen 'tesettürle denize girme' yasağı da tepki çekiyor.

Leroy'un ayrımcılığını Danıştay 'askıya aldı'

Ancak Müslümanlara yönelik ayrımcılığı savunan Belediye Başkanı Leroy'un bu düşmanca tutumuna Fransa Danıştay'ı tarafından çelme takılmıştı.

Fransa Danıştay'ı, geçtiğimiz temmuz ayında, İnsan Hakları Ligi tarafından yapılan başvurunun ardından Mandelieu-La Napoule Belediye Başkanı Sébastien Leroy'un burkini gibi belirgin bir dini aidiyeti ifade eden giysiler giyen kişilerin plaja girişini yasaklama kararını askıya almıştı.



#Fransa
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