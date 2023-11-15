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Fransa'da mahkeme Beşşar Esed için tutuklama emri çıkardı

Fransa'da mahkemenin, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed için insanlığa karşı suça ve savaş suçuna ortaklık ettiği gerekçesiyle tutuklama emri çıkardığı belirtildi.

17:20 - 15/11/2023 Çarşamba
AA
Beşşar Esed

Beşşar Esed

Fransız basınındaki habere göre, 2013'te Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde yapılan ve 1400 sivilin ölümüyle sonuçlanan kimyasal saldırıyla ilgili Esed hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Mahkeme, Esed'i, 2013'teki Doğu Guta kimyasal saldırılarında insanlığa karşı suç ve savaş suçuna ortaklık etmekle suçladı.

Mahkemenin hakkında tutuklama emri çıkardığı kişiler arasında Esed'in yanı sıra kardeşi Suriye ordusu Dördüncü Tümen Komutanı Mahir Esed ve iki silahlı kuvvetler generali de yer aldı.

Paris'teki mahkeme, 2013 kimyasal saldırılarına ilişkin soruşturmasını 2021'de açmıştı.

Yasal soruşturma, Suriye Medya ve İfade Özgürlüğü Merkezi (SCM), avukatlardan oluşan Açık Toplum Adalet Girişimi (OSJI) ve Suriye’deki insan hakları ihlallerini kayıt altına alan Suriye Arşivi’nin şikayeti üzerine açılmıştı.

Doğu Guta katliamı

Suriye yönetimi, 21 Ağustos 2013'te başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silaha başvurarak bin 400'ün üzerinde sivili öldürmüştü.

Katliamda, çoğu kadın ve çocuk binlerce sivil de zehirli gazlardan etkilenmişti.

Doğu Guta, 2018'de de Suriye yönetiminin en sıkı ablukayı uyguladığı, neredeyse tüm silahları kullandığı bölge haline gelmişti.

Bölgedeki muhalifler, Şam yönetimi ve Rusya ile yaptıkları mecburi anlaşma neticesinde Nisan 2018'de Doğu Guta'yı boşaltmak zorunda kalmıştı.

5 yıllık kuşatmadan çıkan siviller, halihazırda ülkenin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki alanlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın raporuna göre, Şam yönetimi, Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından muhaliflerin kontrolündeki yerleşimlere 217 kez kimyasal silah saldırısı düzenledi.

Esed’in affına inananlar öldü: Suriyeliler için ‘eve dönmek’ ölüm demek
Esed’in affına inananlar öldü: Suriyeliler için ‘eve dönmek’ ölüm demek

CHP, İYİ Parti ve Zafer Partisi, Esed af ilan etti gerekçesiyle Suriyeli sığınmacıların hemen gönderilmelerini istiyor. Yüz binlerce Suriyeli için ‘eve dönmek’ ölüm demek. Çünkü 1 milyon tutuklu, 300 binden fazla kayıp var. Selva Aksoy, abisi İbrahim Çetav’dan 7 yıldır haber alamıyor. “Kayıp olanların çoğunluğunun öldürüldüğünü bilsek de ümit etmekten vazgeçemiyoruz” diyor. Münir Elfakır: Af kararına inanıp gidenlerin çoğu hapishanede öldü ve toplu mezarlara gömüldü. Aileleri bekliyor ama asla dönmeyecekler. Hapiste olan iki çocuğu ve kardeşinden yıllardır haber alamayan Melek Ouda: Ülkeme ancak Esed rejimi gittiğinde dönebilirim. Meysa Gazziz: İstihbarat birimi tarafından sorguya alındım. İşkenceyi tarif etmeye kelimeler yetmez. Hücrede beş aylık bebek vardı. Hayatımızı çalan bu rejime asla inanmıyorum.

#Beşşar Esed
#Fransa
#Suriye
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