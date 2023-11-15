Fransa'da mahkeme Beşşar Esed için tutuklama emri çıkardı

CHP, İYİ Parti ve Zafer Partisi, Esed af ilan etti gerekçesiyle Suriyeli sığınmacıların hemen gönderilmelerini istiyor. Yüz binlerce Suriyeli için ‘eve dönmek’ ölüm demek. Çünkü 1 milyon tutuklu, 300 binden fazla kayıp var. Selva Aksoy, abisi İbrahim Çetav’dan 7 yıldır haber alamıyor. “Kayıp olanların çoğunluğunun öldürüldüğünü bilsek de ümit etmekten vazgeçemiyoruz” diyor. Münir Elfakır: Af kararına inanıp gidenlerin çoğu hapishanede öldü ve toplu mezarlara gömüldü. Aileleri bekliyor ama asla dönmeyecekler. Hapiste olan iki çocuğu ve kardeşinden yıllardır haber alamayan Melek Ouda: Ülkeme ancak Esed rejimi gittiğinde dönebilirim. Meysa Gazziz: İstihbarat birimi tarafından sorguya alındım. İşkenceyi tarif etmeye kelimeler yetmez. Hücrede beş aylık bebek vardı. Hayatımızı çalan bu rejime asla inanmıyorum.