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Dünya Fransada muhalefet lideri Melenchondan Macrona sert çıkış Kontrolünü kaybetti
AVRUPA

Fransa’da muhalefet lideri Melenchon'dan Macron'a sert çıkış: Kontrolünü kaybetti!

Fransa’da muhalefet lideri Melenchon'dan Macron'a sert çıkış: Kontrolünü kaybetti!

Fransa’da eski Cumhurbaşkanı adayı, aşırı sol hareket "Boyun Eğmeyen Fransa"'nın lideri ve milletvekili Melenchon, Cumhurbaşkanı Macron’a, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tartışmasında destek vermeyeceğini, Macron’un durumun kontrolünü tamamen kaybettiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Jean-Luc Melenchon
Jean-Luc Melenchon

Fransa'da Bouches-du-Rhone bölgesi milletvekili Melenchon, France "Inter" radyosuna verdiği mülakatta, daha önce Macron’u defalarca desteklediğini ancak artık yapabileceği en iyi şeyin sessiz kalmak olacağını dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanının, Suriye ve Libya’da karşı karşıya geldiği Türkiye ile niye NATO’da müttefik olduğunu sorgulamadığını ileri süren Melenchon, "Dün akşam Cumhurbaşkanı (Macron) kimsenin sebebini anlamadığı bir dizi twit attı. Macron durumun kontrolünü tamamen kaybetti." ifadelerini kullandı.

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"Fransa alay konusu oldu"

Aşırı solcu lider, "Cumhurbaşkanı şimdi destek dilenmek yerine, stratejisinin ne olacağını düşünse iyi olur. Fransa alay konusu olmuş, (Macron) twit atmak dışında ne yapmayı planlıyor?" ifadelerine yer verdi.

Macron tarafından "İslamo-solcu" ya da "sol İslamcılar" olarak tanımlandıklarını hatırlatan Melenchon, "Sanırım bizim desteğimizi istemiyor." dedi.

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Henüz 39 yaşında Fransa Başkanı olan Macron, ülke tarihinin en genç başkanı olurken Fransa'nın dış politikası da bir gencin tarihe geçme arzusuyla dönüşüyordu.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesi üzerine, Macron büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanlar'ı hedef alan açıklamaları ile Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin binaların duvarlarına yansıtılması, İslam dünyasında tepki ve protestolarıyla karşılaşmıştı.

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Fransa'da halk nezdindeki güvenirliği her geçen gün azalan ve dünyada arzuladığı 'karizmatik lider' sıfatına ulaşamayan Emmanuel Macron büyük hezeyan yaşıyor. Fransa'da 'sarı yelekliler' protestoları ile başlayan kaos, koronavirüs ile yeni bir boyut kazandı. Türkiye'nin Libya, Doğu Akdeniz, Suriye ve Dağlık Karabağ cephesindeki kazanımlarının ardından adeta çılgına dönen Macron, İslam düşmanlığı yaparak ülkesindeki aşırı sağcıların desteğini almaya çalışıyor. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Fransa'daki son gelişmeleri ve Macron'un İslam karşıtı söylemlerini anlattı:


Katar, Kuveyt, Cezayir, Sudan, Filistin ve Fas'ın yanı sıra birçok ülkede Fransız ürünleri boykot edilmeye başlanmasının yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan da "Şimdi ben, buradan milletime sesleniyorum. Nasıl ki Fransa 'Türk markalı mal satın almayın' diyorsa ben de şimdi buradan milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları sakın almayın." ifadeleriyle boykot çağrısında bulunmuştu.

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