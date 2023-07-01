Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren protestoların dördüncü gecesinde bin 300'ü aşkın kişi gözaltına alındı

Fransa'nın Nanterre şehrinde polis, içinde üç kişinin bulunduğu ve sürücüsünün "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki bir genci öldürmüştü. Olay sonrasında ülkenin çeşitli noktalarında sokağa dökülen protestocular ortalığı birbirine katmıştı. Birçok mağaza yağmalanırken toplu taşıma araçları da kundaklanmıştı. Lyon'da ve Paris'de ise motosiklet bayisi yağmalandı.