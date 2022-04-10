Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Fransada seçim günü Macron ve Le Pen arasında cumhurbaşkanlığı yarışı
AVRUPA

Fransa'da seçim günü: Macron ve Le Pen arasında cumhurbaşkanlığı yarışı

Fransa, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için bugün sandık başında. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin adayı Marine Le Pen arasında geçmesi beklenen seçimlerde 12 aday yarışıyor. En fazla oy alan iki adayın 24 Nisan'daki ikinci tur seçimlere kalması bekleniyor. Son anketler Macron'un yüzde 25-28, Le Pen'in ise yüzde 20-23 oy desteği olduğunu gösteriyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Fransada seçim günü: Macron ve Le Pen arasında cumhurbaşkanlığı yarışı
Foto: Arşiv.

Merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) adayı Valerie Pecresse, Ulusal Birlik (RN) partisi lideri Marine Le Pen ve Yeniden Fetih (Reconquete) partisi Başkanı Eric Zemmour aşırı sağ adaylar olarak öne çıkarken Boyun Eğmeyen Fransa hareketi lideri Jean-Luc Melenchon, ilk turu geçebilecek tek sol aday olarak gösteriliyor. Sosyalist Partili Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da adaylar arasında.

  • Rusya-Ukrayna krizi Fransa'da seçim gündemleri arasında yer alıyor. Macron, Ukrayna konusunda AB ve diğer Batılı müttefiklerle eş güdümlü hareket edilmesini ve her şeye rağmen Rusya lideri Vladimir Putin ile diyaloğun devam etmesini savunuyor.

RESMİ SONUÇLAR 13 NİSAN'DA AÇIKLANACAK

Öte yandan, anketlere göre seçimlere katılımın düşük olması bekleniyor. Oy kullanma işlemi Fransa'nın ana kara topraklarında 19.00'da sona erecek. Büyük kentlerde ise saat 20.00'ye kadar oy kullanılabilecek. Resmi sonuçlar ise Anayasa Mahkemesi tarafından 13 Nisan'da açıklanacak.

Macron: Fransa'nın uzun süre Mali'de kalma hedefi yok
DÜNYA
Macron: Fransa'nın uzun süre Mali'de kalma hedefi yok

Fransa sandık başına gidiyor: Irkçıların iktidar mücadelesi
DÜNYA
Fransa sandık başına gidiyor: Irkçıların iktidar mücadelesi
Katil, hakim karşısınadamat gibi çıkmış

'Katil, hakim karşısına
damat gibi çıkmış'

​Gülşen konserinde oğlu öldürülen acılı anne konuştu.
Avatar Diyarına büyük ayıp

'Avatar Diyarı'na büyük ayıp

'Aşkını yazmışsın ama 'insan' olamamışsın.'
Zümrüt yeşili bir sahaya dönecek: Bambaşka bir manzara için geri sayım

Şehirde herkes onu konuşuyor: Bakkallardaki borçları kapattı.

​Bakan Kurum duyurdu: Tek bir bina kalmayacak.

​Bisikletle elektrik direğine çarpan çocuk kabusu yaşadı.

​Hazine ve Maliye Bakanı Nebati enflasyon için Aralık ayına işaret etti.

​Yol ulaşıma kapandı, ekiplerin çalışması devam ediyor.

​Servis bekleyen çocuğa saldırdılar, babası son anda kurtardı.

​Adım adım izlenen FETÖ'cüler para dağıtarak ayakta kalmaya çalışıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.