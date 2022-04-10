Fransa'da seçim günü: Macron ve Le Pen arasında cumhurbaşkanlığı yarışı

Merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) adayı Valerie Pecresse, Ulusal Birlik (RN) partisi lideri Marine Le Pen ve Yeniden Fetih (Reconquete) partisi Başkanı Eric Zemmour aşırı sağ adaylar olarak öne çıkarken Boyun Eğmeyen Fransa hareketi lideri Jean-Luc Melenchon, ilk turu geçebilecek tek sol aday olarak gösteriliyor. Sosyalist Partili Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da adaylar arasında.

Rusya-Ukrayna krizi Fransa'da seçim gündemleri arasında yer alıyor. Macron, Ukrayna konusunda AB ve diğer Batılı müttefiklerle eş güdümlü hareket edilmesini ve her şeye rağmen Rusya lideri Vladimir Putin ile diyaloğun devam etmesini savunuyor.

RESMİ SONUÇLAR 13 NİSAN'DA AÇIKLANACAK

Öte yandan, anketlere göre seçimlere katılımın düşük olması bekleniyor. Oy kullanma işlemi Fransa'nın ana kara topraklarında 19.00'da sona erecek. Büyük kentlerde ise saat 20.00'ye kadar oy kullanılabilecek. Resmi sonuçlar ise Anayasa Mahkemesi tarafından 13 Nisan'da açıklanacak.

DÜNYA Macron: Fransa'nın uzun süre Mali'de kalma hedefi yok