Dünya Fransada sıcak hava alarmı Açık hava etkinliklerine yasak
AVRUPA

Fransa’da sıcak hava alarmı: Açık hava etkinliklerine yasak

Fransa’da sıcak hava dalgası nedeniyle Bordeaux kentinde açık hava etkinliklerinin yasaklandığı belirtildi. Avrupa ülkelerinde etkili olmaya başlayan sıcak hava dalgası nedeniyle Fransa’da alarm verildi.

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Haber Merkezi İHA
Fransa’da sıcak hava alarmı: Açık hava etkinliklerine yasak
Fransa’da sıcak hava alarmı: Açık hava etkinliklerine yasak

Fransa’da sıcak hava dalgası nedeniyle Bordeaux kentinde açık hava etkinliklerinin yasaklandığı belirtildi.
Avrupa ülkelerinde etkili olmaya başlayan sıcak hava dalgası nedeniyle Fransa’da alarm verildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, aşırı sıcaklar nedeniyle Bordeaux kenti ve çevresinde açık hava etkinlikleri ile klimasız kapalı mekanlardaki etkinliklerin yasakladığı belirtildi. Yasak çerçevesinde 18 Haziran direniş çağrısı etkinleri dahil konserler ve büyük toplanma etkinlikleri bugün itibarıyla iptal edilirken, düğün gibi özel kutlamalar için ise herhangi bir yasak getirilmediği ifade edildi.

Hafta sonu yüksek sıcaklık bekleniyor


Fransa’da meteoroloji departmanından yapılan açıklamada, Kuzey Afrika üzerinden gelen bir sıcak hava kütlesinin yol açtığı şiddetli ve erken bir sıcak hava dalgasının etkili olmaya başladığı kaydedildi. Ülkenin birçok bölgesinde sıcaklıklar bu yıl içinde ilk kez 40 dereceye ulaştı. Yarın hava sıcaklığının 41-42 dereceye çıkması bekleniyor.
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne dün yaptığı açıklamada, bazı güney bölgelerinin kırmızı alarm altına alındığı ve acil durum önlemleri alınmaya başladığını söylemişti.
Bu hafta sıcak havanın etkisini göstermesinin ardından, bazı bölgelerde orman yangınlarının başladığı ve Lozere bölgesindeki yangınlarda 70 hektarlık alanın küle döndüğü belirtildi.
İspanya’da sıcaklıklar 43 dereceye çıkacak


İspanya meteoroloji servisi ise hafta sonu sıcaklıkların 43 dereceye ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Ülkede bu hafta hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasıyla üç farklı noktada orman yangını çıktı. Katalonya özerk bölgesinin itfaiye teşkilatı tarafından yapılan açıklamaya göre Baldomar, Corbera d’Ebre ve Castellar Ribera kasabalarındaki yangınlarda şu ana kadar bin 600 hektarlık alan kül oldu.

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