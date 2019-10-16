Fransa'da Türk Başkonsolosluk binasına saldırı: Saldıran üç PKK'lı gözaltına alındı

Almanya'da Türk derneğine saldırı

Almanya Villingen-Schwenningen şehrinde, Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için sokağa çıkan YPG/PKK'lı teröristler Türk derneğine saldırdı. Olay anı dernek üyeleri tarafından anbean kaydedildi. Alman polisleri olayın sorumlularını tutuklamak yerine olay yerinden uzaklaştırmayı tercih etti.

