Dünya Fransada Türk Başkonsolosluk binasına saldırı Saldıran üç PKKlı gözaltına alındı
AVRUPA

Fransa'da Türk Başkonsolosluk binasına saldırı: Saldıran üç PKK'lı gözaltına alındı

Fransa'da Türkiye'nin Nantes Başkonsolosluk binasına saldırı düzenlendi. YPG/PKK yandaşı saldırganlar, binanın duvarına terör örgütü bağlantılı yazılar yazdı, duvarın bir kısmını yeşile boyadı ve binanın çevresine benzin döktü. Binada alarm çalması üzerine gelen polis ekipleri müdahalede bulundu ve yangın önlendi. Olay üzerine, YPG/PKK yandaşı iki erkek ve bir kadın gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Türkiye'nin Nantes Başkonsolosluk binası. (arşiv)
Türkiye'nin Nantes Başkonsolosluk binası. (arşiv)

Le Parisien gazetesinin haberine göre, bu gece, Türkiye'nin Nantes Başkonsolosluk binasına YPG/PKK yandaşlarınca saldırı düzenlendi.

Üç PKK'lı, Türk Başkonsolosluk binasına saldırdı

  • YPG/PKK yandaşları, binanın duvarına terör örgütü bağlantılı yazılar yazdı, duvarın bir kısmını yeşile boyadı ve binanın çevresine benzin döktü.

Yangın, polislerin müdahalesiyle önlendi

Binada alarmın çalması üzerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle yangın önlendi. Olay üzerine, YPG/PKK yandaşı iki erkek ve bir kadın gözaltına alındı.

Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı başladığından bu yana YPG/PKK sempatizanları, Avrupa ülkelerinde 20'ye yakın saldırı gerçekleştirdi.

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