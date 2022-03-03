Dünya Fransada Yargıtay avukatlıkta başörtüsü yasağını ayrımcılık olarak görmedi
AVRUPA

Fransa’da Yargıtay avukatlıkta başörtüsü yasağını ayrımcılık olarak görmedi

Yargıtay, Lille İl Barosundan avukat ve hukuk öğrencisi S.A'nın Yargıtay’a taşıdığı ve Baro’nun iç düzenlemeyle avukatlara başörtüsü kullanımını yasaklaması davası hakkındaki hükmünü dün açıkladı.

Mahkeme, Baro’nun avukatlık cübbesiyle "üyelik, dini, felsefi, toplumsal veya siyasi aidiyet bildiren herhangi bir sembol giyilmesini" yasaklamasının ayrımcılık olmadığı yönünde karar aldı.

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Haber Merkezi AA
Fransa’da Yargıtay avukatlıkta başörtüsü yasağını ayrımcılık olarak görmedi
Arşiv.

Fransa’da Yargıtay, avukat adaylarının mesleklerine başörtülü olarak başlamalarına ve bu şekilde avukatlık yemini etmelerine yönelik yasağın ayrımcılık olmadığına hükmetti.

"Anlamsız yasak"

  • Yargıtay'ın kararını yorumlayan S.A, kullandığı giysilerin müvekkilinin adil yargılamasını nasıl engelleyeceğini ya da kendisini meslektaşlarından nasıl daha az bağımsız yaptığını anlamadığını belirtti.

Kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşımayı planladıklarını aktaran S.A, 2022 yılında yetkin olduğu mesleğini icra etmeye çalışan bir kadına nasıl giyineceğinin dikte edilmesini anlayamadığını vurguladı.

Fransa'da hukuk öğrencisi S.A'nın 2018’de başörtüsüyle yemin etmek istemesine karşı Lille Barosu iç düzenlemesinde değişiklik yaparak, başörtüsüyle yemin etme yasağını getirmişti.

  • S.A olayı temyize taşımış ancak Douai Temyiz Mahkemesi, Lille Barosunun hukuka uygun davrandığına dair görüş bildirmişti.

Dava, Fransa’daki en üst düzey temyiz mercisi Yargıtay’a taşınmıştı.

Hindistan'daki başörtüsü yasağı İstanbul'da protesto edildi: Başörtüsü kimliğimizdir yasaklanamaz
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ÖZGÜRDER Başkanı Rıdvan Kaya, grup adına yaptığı konuşmada, Karnataka eyaletinde başlayan başörtüsü yasağının, münferit bir vaka olarak görülmemesi gerektiğini belirterek \"Hindistan'da son yıllarda giderek artan Hindu milliyetçiliği Müslümanlara yönelik zulümlerin, baskılama çabalarının, bir şekilde Müslümanlara Hindistan'ı dar etme çabalarının aslında en somut tezahürüdür.\" dedi.<br><br>
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Hindistan topraklarında 200 milyondan fazla Müslüman'ın yaşadığını aktaran Kaya, \"Bu insanlar yüzyıllardır yaşadıkları bu topraklarda Hindu milliyetçiliğinin baskısı altında adeta yabancı muamelesi görmeye başladılar. Müslümanlara dönük baskılar, saldırılar, eziyetler, aşağılamalar sınırsız bir şekilde devam ediyor. Bu zulüm bir an önce son bulmalıdır.\" diye konuştu.<br><br>
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MAZLUMDER Başkanı Kaya Kartal da Hindistan'da başörtüsü yasağının karşısında direnen öğrencilerin yanlarında olduklarını söyledi.<br><br>
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Hindistan'daki Müslümanların ülkeye değerler kattığını anlatan Kartal, bunu göz ardı etmemek gerektiğini dile getirerek \"Her ne kadar ulus bir devlete dönmüş olsa da içerisinden Mevdudileri, Hamidullahları çıkarmış bir topraktır. Oradaki topluluğun hiçbir şekilde eğilmeyeceğine inanıyoruz. Çünkü oraya bir tohum atılmıştır. Muhakkak ki bu direniş ve zafer olarak karşımıza çıkacaktır.\" ifadesini kullandı.<br><br>
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Avukat Gülden Sönmez ise Hindistan'ın Karnataka eyaletinde İslami kimliği hedef alan yasakları protesto ettiklerini dile getirerek \"Biz kadınların başörtüsü, tesettürü Müslüman kadınların kimliğidir. Hiçbir din mensubunun kıyafetinin yasaklanmasını tasvip etmiyoruz. Biz Müslüman kadınlar olarak örtümüzün ehlini Kur'an-ı Kerim ve Rabb'imizden alıyoruz.\" şeklinde konuştu.<br><br>
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Karnataka eyaletindeki başörtüsü yasağı<br><br>Eyalet genelinde uzun süredir uygulanan başörtüsü yasağı, 1 Ocak'ta devlete ait Udupi Kadın Yüksek Okulundaki Müslüman öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmesiyle tartışılmaya başlandı.<br><br>Karnataka'da diğer okullarda da Müslüman kız öğrencilerin başörtülü derslere girmesi üzerine Hindu öğrenciler tepki göstererek derslere safran rengi şalla girmeye başlamıştı.
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Udupi'deki okul yöneticileri, hükûmet yetkilileri ile öğrenci ve aileleri arasında 19 Ocak'ta gerçekleştirilen toplantıda bir çözüme varılamamış, 5 kız öğrenci okul dışında protestolara başlamıştı.<br><br>Eyalet hükûmeti, 26 Ocak'ta uzman paneli kurmuş; panel görüşünü bildirene kadar başörtülü öğrencilerin üniforma kurallarına uyması ve okula başörtüsüz girmesi istenmişti.
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Söz konusu öğrenciler, 31 Ocak'ta Karnataka Yüksek Mahkemesine başvurarak başörtüsünün Hindistan anayasasının sağladığı temel bir hak olduğunu savunmuştu.<br><br>Mahkeme, başörtüsü gerginliğinin yaşandığı eyalette öğrencilerin konuya dair karar açıklanıncaya kadar başörtüsüyle okullara giremeyeceğini bildirmişti.<br><br>
Hindistan'daki başörtüsü yasağı İstanbul'da protesto edildi: Başörtüsü kimliğimizdir yasaklanamaz
Hindistan'ın Karnataka eyaletinde üniversite öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağı İstanbul'da protesto edildi. Harbiye'deki Hindistan Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜRDER) ile MAZLUMDER üyeleri, "Irkçılık ve İslam düşmanlığına, Hindu milliyetçiliğine ve başörtüsü yasağına hayır, "Başörtüsü kimliğimizdir yasaklanamaz." yazılı pankartlar açtı.

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