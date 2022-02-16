Gündem Hindistanda başörtüsü yasağı nedeniyle eğitime ara veren okullar yeniden açıldı
ANKARA

Hindistan'da başörtüsü yasağı nedeniyle eğitime ara veren okullar yeniden açıldı

Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki öğrenciler, başörtüsü yasağına ilişkin protestoların ardından okullara döndü. Deutsche Welle'nin haberine göre, eyalette başörtüsü yasağına ilişkin tartışmaların ardından kapanan ve dersleri çevrim içi ortama taşınan okullar, yaklaşık bir hafta sonra yeniden açıldı.

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Haber Merkezi AA
Hindistanda başörtüsü yasağı nedeniyle eğitime ara veren okullar yeniden açıldı
Arşiv

Öğrencilerin başörtülü şekilde okullara girip giremeyeceğine dair kararın çıkacağı mahkeme süreci devam ediyor.

Karnataka Başbakanı Basavaraj Bommai, 8 Şubat'ta eyaletteki tüm liselerin eğitime ara vereceğini belirterek, sükunet çağrısında bulunmuştu.

Bommai, açıklamasında, "Bütün öğrencileri, öğretmenleri ve okulların yönetimini barış ve uyumu sürdürmeye çağırıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Eyalette, 7 Şubat'ta devlete ait yüksekokulda derslere başörtülü girmelerine izin verilmeyen Müslüman öğrenciler, ayrı sınıfa konulmuştu.

Karnataka eyaletinde başörtüsü yasağı

Eyalet genelinde uzun süredir uygulanan başörtüsü yasağı, 1 Ocak'ta devlete ait Udupi Kadın Yüksek okulundaki Müslüman öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmesiyle tartışılmaya başlandı.

Karnataka'da diğer okullarda da Müslüman kız öğrencilerin başörtülü derslere girmesi üzerine Hindu öğrenciler tepki göstererek derslere safran rengi şalla girmeye başlamıştı.

Udupi'deki okul yöneticileri, hükümet yetkilileri ile öğrenci ve aileleri arasında 19 Ocak'ta yapılan toplantıda bir çözüme varılamamış, 5 kız öğrenci okul dışında protestolara başlamıştı.

Eyalet hükümeti, 26 Ocak'ta uzman paneli kurmuş; panel görüşünü bildirene kadar başörtülü öğrencilerin üniforma kurallarına uyması ve okula başörtüsüz girmesi istenmişti.

Başörtülü öğrenciler, 31 Ocak'ta Karnataka Yüksek Mahkemesine başvurarak başörtüsünün Hindistan anayasasının sağladığı temel bir hak olduğunu savunmuştu.

Mahkeme, başörtüsü gerginliğinin yaşandığı eyalette öğrencilerin konuya dair karar açıklanıncaya kadar başörtüsüyle okullara giremeyeceğini bildirmişti.

Mahkeme başkanı, ayrıca, yetkililere eyalette başörtüsü gerginliği nedeniyle ara verilen eğitimlere devam edilmesi direktifini vermişti.

Başörtülü öğrencinin sözlü tacize uğradığı görüntüler

Hindistan'da gazeteci Mohammed Zubair, Twitter'dan başörtülü öğrenci Bibi Muskan Khan'ın üniversite bölgesinde bir grup öğrenci tarafından sözlü tacize uğradığı görüntüleri paylaşmış, söz konusu görüntüler kısa sürede viral olmuştu.

Zubair'in paylaşımı, siyasiler ve gazeteciler de dahil olmak üzere birçok kişi tarafından Khan'a destek mesajlarıyla paylaşılmıştı.

Paylaşımda, Hindu kültüründe kullanılan safran şal takan öğrencilerin, Hindu inancına bağlı kalmanın bir sembolü olarak kullanılan "Lord Rama'ya Zafer (Jai Shri Ram)" sloganları eşliğinde Khan'ın üzerine yürüdüğü; buna karşılık Bibi Muskan Khan'ın "Burkamı çıkarmamı isteme hakkını onlara kim verdi?", "Allahu Ekber" ifadeleriyle karşılık verdiği görülüyor.

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Hindistan'ın Karnataka eyaletinde başörtüsü giyen öğrencilerden onu çıkarmaları ve ardından okul kampüsüne girmeleri isteniyor. Bazı veliler, öğrencilerin en azından sınıfa girene kadar giymelerine izin verilmesini talep ediyor.

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